صحة

توقفوا عن تقبيل الدجاج... ما القصة؟

Lebanon 24
22-05-2021 | 11:33
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في مواجهة ازدياد عدد الإصابات بداء السالامونيلا في الولايات المتحدة، أصدرت السلطات الصحية توصية طريفة إذ طلبت من الأميركيين التوقف عن تقبيل دجاجاتهم وغيرها من الطيور الداجنة.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) وهي وكالة الصحة الفيدرالية الرئيسية في البلاد في بيان: "لا تقبلوا أو تعانقوا الطيور الداجنة، ولا تأكلوا أو تشربوا بالقرب منها".

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ووفقا للهيئة نفسها، فإن الزيادة في عدد الإصابات بداء السالامونيلا مرتبطة جزئيا بهذا السلوك، وأشارت إلى أنه تم تسجيل 163 إصابة منذ منتصف فبراير بما فيها 34 استدعت دخول المستشفى.

وأضافت أن "مقابلات مع المرضى أظهرت أن الاتصال بالدواجن ربما كان مصدر الوباء".

وحذرت المراكز الأميركية من أنه حتى لو بدت نظيفة، فإن هذه الدواجن، مثل الدجاج أو البط، قد تحمل السالامونيلا، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب الإسهال والحمى والقيء.

كما أوصت السلطات الصحية بغسل اليدين جيدا بعد ملامسة الدواجن وعدم تشجيع الأطفال على اللعب معها.

وعادة، تنتقل العدوى من خلال تناول البيض أو منتجات الألبان التي تحمل المرض. ويتم تسجيل عشرات الملايين من الإصابات كل عام، لكنها نادرا ما تكون قاتلة.
المصدر: "سكاي نيوز
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