المشروبات السكرية قد تسبّب سرطان الأمعاء

ذهبت دراسة أميركية حديثة، أوردها ايان سامبل من صحيفة غارديان، إلى أن الاستهلاك المفرط للمشروبات السكرية يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء قبل سن الخمسين. فقد قام الباحثون بتحليل السجلات الغذائية والطبية لأكثر من 95 ألف امرأة تم تتبعهن من عام 1991 إلى عام 2015. وأفاد العلماء بأن فرص الإصابة عند النساء اللائي تناولن أكثر من نصف ليتر من المشروبات السكرية في اليوم، مضاعفة مرتين عن اللواتي شربن أقل من نصف ليتر في اليوم.وبالإضافة إلى الأضرار الصحية المعروفة، مثل السمنة ومرض السكري من النوع الـ2، قال الباحثون في جامعة واشنطن في سانت لويس إن نتائجهم قدمت سبباً آخر لعدم تناول الكثير من المشروبات السكرية.لكن علماء آخرين قالوا إن تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة واتباع نظام غذائي منخفض الألياف والتدخين وزيادة الوزن، كلها عوامل تزيد من خطر الإصابة بالمرض.يعد سرطان الأمعاء أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً في المملكة المتحدة، وفي حين أن %5 فقط من المصابين كانوا من الرجال و%7 من النساء ممن هم دون الخمسين من العمر، فإن معدلات الإصابة عند الشباب زادت باطراد على مدار العقدين الماضيين. وفي عام 2019، وجدت دراسة فرنسية كبرى دليلاً على أن المشروبات السكرية قد تزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.