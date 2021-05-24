صحة

خبيرة تغذية تنصح بعدم تناول الفراولة على معدة فارغة

Lebanon 24
24-05-2021 | 11:00
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نصحت خبيرة التغذية الروسية أولغا كورلبليفا بعدم أكل الفراولة على معدة فارغة.

وأوضحت  أن الفراولة يمكن أن تسبب الحساسية الغذائية، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي. أيضا، يمكن أن تثير الفراولة صدمة الحساسية.

وبالتالي، لا يُنصح بتناول الفراولة للأمهات المرضعات أو الحوامل، حتى لا يصاب الطفل بالحساسية. وللسبب نفسه، لا ينبغي إعطاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد الفراولة".
بالإضافة إلى ذلك، بسبب احتوائها على حمض الأكساليك، يمكن أن يكون للفراولة تأثير سلبي على صحة الأشخاص المصابين بالتهاب المعدة أو قرحة المعدة. وخلصت الخبيرة إلى أنه من الأفضل عدم  تناول الفراولة إلا بعد الأكل والأفضل تناولها كحلوى.
المصدر: سبوتنيك
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