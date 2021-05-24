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صحة
الأحذية المغلقة أكثر صحية لمرضى السكري
Lebanon 24
24-05-2021
|
23:00
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قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن الأحذية المغلقة أفضل لمرضى السكري حتى في ظل درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، مع مراعاة أن تكون الأحذية جيدة التهوية.
وعلل المركز الألماني سبب ذلك بأنه غالبا ما تتسبب الأحجار الصغيرة، التي تدخل إلى القدم عبر الأحذية المفتوحة كالصنادل مثلا، في إصابة مريض السكري بجروح في القدم، والتي لا يُلاحظها عادة بسبب التلفيات، التي لحقت بأعصاب القدم بفعل المرض.
وحذر المركز من إمكانية أن تتسبب هذه الجروح في نشوء تقرحات تعرض المريض بعد ذلك لخطر بتر القدم في ما يعرف بمتلازمة القدم السكرية.
وبشكل عام، أكد المركز على أهمية أن يقوم مريض السكري بفحص قدمه بانتظام لاكتشاف أي جروح بها وعلاجها في الوقت المناسب، لاسيما خلال فصل الصيف؛ لأن التلفيات العادية التي تطرأ على القدم في ظل الطقس الرطب والحار، ومع ارتداء الأحذية المفتوحة يمكن أن تتسبب في تعرض مرضى السكري بصفة خاصة لعواقب وخيمة بشكل سريع، وذلك وفقاً لتحذيرات موقع “باراديسي.دي.إيه” الألماني
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