هل انت مصاب بكورونا؟... اتبع هذا النظام الغذائي؟

ما النظام الغذائي الذي ينصح به خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي نعيشها الآن؟ وما النصائح الغذائية التي قد تساعد في تسريع الشفاء؟ وما دور البيض والمكسرات؟



نبدأ مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، الذي قدم نصائح غذائية للبالغين أثناء تفشي مرض كوفيد-19، مؤكدا أن التغذية السليمة والترطيب أمران حيويان.



وأوصى المكتب بالتالي:تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الطازجة وغير المصنعة كل يوم للحصول على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والبروتينات ومضادات الأكسدة التي يحتاجها جسمك.تجنب السكر والدهون والملح لتقليل خطر زيادة الوزن والسمنة وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وأنواع معينة من السرطان بشكل ملحوظ.تناول الأطعمة الطازجة وغير المصنعة كل يوم.تناول الفواكه والخضروات والبقوليات (مثل العدس والفاصوليا) والمكسرات والحبوب الكاملة (مثل الذرة غير المصنعة والشوفان والقمح والأرز البني أو الدرنات النشوية أو الجذور مثل البطاطس) والأطعمة حيوانية المصادر (مثل اللحوم والأسماك والبيض والحليب).

تناول يوميا كوبين من الفاكهة (4 حصص)، و2.5 كوب من الخضار (5 حصص)، و180 غراما من الحبوب، و160 غراما من اللحوم والفاصوليا (يمكن تناول اللحوم الحمراء نصف مرة في الأسبوع، والدواجن 2-3 مرات في الأسبوع).

بالنسبة للوجبات الخفيفة، اختر الخضار النيئ والفواكه الطازجة بدل الأطعمة الغنية بالسكر أو الدهون أو الملح.



لا تفرط في طهي الخضار والفاكهة لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان الفيتامينات المهمة.عند استخدام الخضار والفواكه المعلبة أو المجففة، اختر أصنافا من دون ملح أو سكر مضاف.اشرب كمية كافية من الماء كل يوم، فالماء ضروري للحياة، وينقل المغذيات والمركبات في الدم، وينظم درجة حرارة الجسم، ويتخلص من الفضلات، ويزيت المفاصل. اشرب 8-10 أكواب من الماء كل يوم.



الماء هو الخيار الأفضل، ولكن يمكنك أيضا تناول المشروبات والفواكه والخضروات الأخرى التي تحتوي على الماء، مثل عصير الليمون (المخفف بالماء وغير المحلى) والشاي والقهوة. لكن احرص على عدم الإفراط في تناول الكافيين، وتجنب عصائر الفاكهة المحلاة، والشراب، ومركزات عصير الفاكهة، والمشروبات الغازية التي لا تزال تحتوي على السكر.

تناول كميات معتدلة من الدهون والزيت، استهلك الدهون غير المشبعة (على سبيل المثال الموجودة في الأسماك والأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون وفول الصويا والكانولا وعباد الشمس وزيوت الذرة) بدل الدهون المشبعة (على سبيل المثال الموجودة في اللحوم الدهنية والزبدة وزيت جوز الهند والقشدة والجبن والسمن وشحم الخنزير).





اختر اللحوم البيضاء (مثل الدواجن) والأسماك، التي تكون منخفضة الدهون بشكل عام، بدل اللحوم الحمراء.

تجنب اللحوم المصنعة لأنها غنية بالدهون والملح.

إذا أمكن، اختر الحليب ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

تجنب الدهون المتحولة المنتجة صناعيا، وتوجد غالبا في الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة والوجبات الخفيفة والأطعمة المقلية والبيتزا المجمدة والفطائر والبسكويت والسمن النباتي والأطعمة القابلة للدهن.

قلل من تناول الملح والسكر.







عند طهي الطعام وتحضيره، قلل كمية الملح والتوابل عالية الصوديوم (مثل صلصة الصويا وصلصة السمك).

قلل من تناول الملح اليومي إلى أقل من 5 غرامات (حوالي 1 ملعقة صغيرة)، واستخدم الملح المعالج باليود.

تجنب الأطعمة (مثل الوجبات الخفيفة) التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والسكر.

قلل من تناولك المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر (مثل عصائر الفاكهة، مركزات عصير الفاكهة والشراب، الحليب المنكه ومشروبات الزبادي)

اختر الفواكه الطازجة بدل الوجبات الخفيفة الحلوة مثل البسكويت والكعك والشوكولاتة.

تجنب تناول الطعام بالخارج، وتناول الطعام في المنزل لتقليل معدل الاتصال بالآخرين وتقليل فرص التعرض لكوفيد-19. نوصي بالحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس. هذا ليس ممكنا دائما في الأماكن الاجتماعية المزدحمة مثل المطاعم والمقاهي. قد تسقط قطرات من الأشخاص المصابين على الأسطح وأيدي الأشخاص (مثل العملاء والموظفين)، ومع وجود الكثير من الأشخاص ذهابا وإيابا، لا يمكنك معرفة إذا كان يتم غسل اليدين بانتظام بما يكفي، ويتم تنظيف الأسطح وتطهيرها بسرعة كافية.

الاستشارة والدعم النفسي: في حين أن التغذية السليمة والترطيب يحسنان الصحة والمناعة، فإنهما ليسا حلا سحريا؛ فقد يحتاج الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة والذين اشتبهوا في إصابتهم بفيروس كوفيد-19، أو تأكدوا منه، إلى دعم صحتهم العقلية ونظامهم الغذائي لضمان الحفاظ على صحتهم الجيدة. اطلب المشورة والدعم النفسي والاجتماعي من اختصاصي الرعاية الصحية المدربين تدريبا مناسبا، وأيضا من مستشاري المجتمع والأقران.