فقدت الإحساس بالوخز وأُغلقت عينها نهائياً.. ابنة أول مصابة بالفطر الأسود تروي المعاناة

بعد اكتشاف حالتين لمريضتين أصيبتا بالفطر الأسود كانتا تعانيان من كورونا، في مصر، أكد الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن الفطر الأسود مرض قديم ومرتبط بانخفاض المناعة، مطمئناً المصريين بعدم انتشاره فضلًا عن أنه غير معد.

وتحدثت أميرة منير ابنة أول مصابة بالفطر الأسود في مصر عن حالة والدتها وروت طريقة اكتشافهم إصابتها، وإلى أين وصلت حالتها الآن.

وتقول إن والدها ووالدتها يقيمان في محافظة الفيوم جنوب غرب مصر، وأصيبا بفيروس كورونا قبل أسابيع، وتوفي الأب متأثرا بإصابته، فيما لا تزال الأم تعاني من مضاعفات المرض، مضيفة أن والدتها نبيلة فرج تبلغ من العمر 62 عاما وشعرت قبل 3 أسابيع بصداع نصفي، تبعته آلام في الجانب الأيمن من الفك والأسنان، ثم بدأت العين اليسرى تضعف وتغلق ولا تقوى على فتحها، حتى أغلقت تماما، تبع ذلك شعور بالتنميل في الجانب الأيسر من الجسم كله، وبعد تزايد الآلام تم عرضها على أطباء في تخصصات المخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة، واحتار الجميع في تشخيصها.