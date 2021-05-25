صحة

فقدت الإحساس بالوخز وأُغلقت عينها نهائياً.. ابنة أول مصابة بالفطر الأسود تروي المعاناة

Lebanon 24
25-05-2021 | 08:45
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بعد اكتشاف حالتين لمريضتين أصيبتا بالفطر الأسود كانتا تعانيان من كورونا، في مصر، أكد الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن الفطر الأسود مرض قديم ومرتبط بانخفاض المناعة، مطمئناً المصريين بعدم انتشاره فضلًا عن أنه غير معد.
 
وتحدثت أميرة منير ابنة أول مصابة بالفطر الأسود في مصر عن حالة والدتها وروت طريقة اكتشافهم إصابتها، وإلى أين وصلت حالتها الآن. 
 
وتقول إن والدها ووالدتها يقيمان في محافظة الفيوم جنوب غرب مصر، وأصيبا بفيروس كورونا قبل أسابيع، وتوفي الأب متأثرا بإصابته، فيما لا تزال الأم تعاني من مضاعفات المرض، مضيفة أن والدتها نبيلة فرج تبلغ من العمر 62 عاما وشعرت قبل 3 أسابيع بصداع نصفي، تبعته آلام في الجانب الأيمن من الفك والأسنان، ثم بدأت العين اليسرى تضعف وتغلق ولا تقوى على فتحها، حتى أغلقت تماما، تبع ذلك شعور بالتنميل في الجانب الأيسر من الجسم كله، وبعد تزايد الآلام تم عرضها على أطباء في تخصصات المخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة، واحتار الجميع في تشخيصها.
 


لذلك تم عرضها على استشاري لأمراض المخ والأعصاب وقال إنها مصابة بالفطر الأسود ووجه بعلاجها عند طبيب متخصص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة.

وتابعت أن طبيب الأنف والأذن والحنجرة بدأ في إزالة الفطر من التجويف الأنفي جراحيا وكذلك من الفك والفم، مؤكدة أن العين اليسرى أغلقت تماما وأخبرهم الطبيب أنها تآكلت ولم يعد يجدي معها العلاج، فيما لا تزال الأم تعاني من استمرار الآلام في الفك ، والأسنان والوجه ، مشيرة إلى أن الطبيب يتولى حاليا إزالة آثار الفطر من باقي المناطق المصابة، واكتشف أن والدتها فقدت الإحساس بالوخز بدون تخدير وأكد أن الخلايا والأنسجة في التجويف الأنفي والواصلة حتى العين أصحبت ميتة.

وقالت إن حالة والدتها تزداد سوءا بسبب نقص البوتاسيوم، وفقدت عينها اليسرى تماما، كما أثر الفطر على كافة مناطق الجانب الأيسر من الوجه والفك والأسنان، مضيفة أنهم لم يخبروها بوفاة زوجها متأثرا بإصابته بكورونا حتى لا تنهار قدراتها وتضعف قواها وتفقد مقاومتها في مواجهة المرض.
 
المصدر: العربية
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