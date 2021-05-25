صحة

تحذير من احتمال انتشار جائحة جديدة خطيرة.. ما هو مرض جدري القرود؟

Lebanon 24
25-05-2021 | 08:23
A-
A+
Doc-P-826784-637575531356226753.jpg
Doc-P-826784-637575531356226753.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال أليكسي أغرانوفسكي أستاذ قسم علم الفيروسات في جامعة موسكو الحكومية، إن مرض جدري القرود يمكن أن يؤدي إلى ظهور أوبئة خطيرة جديدة.

وشدد هذا العالم المعروف، على أن هذا الفيروس يمكن فعلا أن يحمل في طياته الخطر الشديد، ولكن رغم ذلك لا داعي للذعر.

وأضاف البروفيسور: "يجب علينا العمل بشكل منهجي ودؤوب. لدراسة فيروسات الحيوانات ذوات الدم الحار (الخفافيش والقوارض)، وفيروسات القراد والبعوض ومفصليات الأرجل الأخرى".

من جانبه أعلن أستاذ علم الفيروسات ألكسندر تشيبورنوف عن موافقته على كلام زميله، لكنه أضاف أن احتمال انتقال الجدري من القرود إلى البشر، ضئيل للغاية. ووفقا له فإن مثل هذه الحالات نادرة جدا ودرجة العدوى منخفضة.

وشدد العالم على أن هناك لقاحا ضد الجدري، وأن العمل جار لتحسينه.

وذكر أن هذا اللقاح فعال للغاية ولكنه يسبب ردود فعل سلبية خطيرة، يواصل عدد من العلماء العمل في مجال التخلص من هذه العوارض الجانبية.

وكان الجدري يعتبر أحد أكثر الأمراض الفيروسية فتكا، وابتلت به البشرية على مدى سنوات طويلة. وكان المرض يتسبب بوفاة ثلاثة من كل عشرة أشخاص يصابون به، وفي الغالب يبقى الناجون، معاقين أو مكفوفين أو مشوهين.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2021-05-25
16:00 | 2021-05-25
14:00 | 2021-05-25
11:00 | 2021-05-25
09:00 | 2021-05-25
08:45 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website