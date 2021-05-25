فوائد غير متوقعة لثمرة البطيخ خلال الصيف.. إليكم 5 منها

يعتبر البطيخ الأحمر الفاكهة المفضلة لدى الكثيرين في الصيف، كما أنه يزخر بالكثير من الفوائد الهامة لجسم الإنسان.وفي السياق، نشر موقع "ويب طب" قائمة بأبرز فوائد البطّيخ الأحمر الذي يمتاز باحتوائه على نسبة عالية من الماء، الأمر الذي يمنع الانتعاش خلال الفصل الحار.يساعد تناول البطيخ الأحمر في الحفاظ على رطوبة الجسم، والحماية من الجفاف، وخفض درجة حرارة الجسم، وضغط الدم، إذ أن ما يقارب 92% من حبة البطّيخ الأحمر هو عبارة عن ماء.تشير الدراسات إلى أن فرص الإصابة بالربو تنخفض لدى الأشخاص الذين يتناولون البطّيخ الأحمر بانتظام. ويعود السبب في ذلك لمحتوى البطّيخ العالي من فيتامين ج والذي يفيد في حالات الربو.من فوائد البطّيخ الأحمر أن تناوله بانتظام يساعد على خسارة الوزن الزائد خصوصاً أن ملمس البطّيخ وحجمه وطريقة ذوبانه في الفم يساعد على إرضاء شهيتك للحلوى أكثر من أي نوع فاكهة اخر.كذلك، فإن البطّيخ غني بالماء والألياف ويساعد على كبح الشهية ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، كما أنه يقلل من رغبتك في تناول أي مصدر آخر للسكريات غير المفيدة.من فوائد البطيخ الأحمر أنه يحتوي على نسبة عالية من مادة البوتاسيوم التي تساعد على تحسين عمل النواقل العصبية وتقويتها في الجسم.ووفقاً للأطباء، فقد قد يتسبب نقص البوتاسيوم بخلل في الأعصاب، وتنميل، ونوع من الخدر في الأطراف، أو حتى الإصابة بتشنجات في الساقين ليلاً.يحتوي البطيخ الأحمر على نسب ممتازة من مادة الليكوبين (Lycopene) التي تساعد على حماية العين من الأمراض المختلفة التي قد تسببها عمليات الأكسدة الضارة في الجسم.ومن أهم فوائد البطّيخ الأحمر أنه يساعد على الحماية من مرض التنكس البقعي الذي من الممكن أن يسبب العمى، كما قد يساعد البطيخ الأحمر على إبطاء تقدم هذا المرض ومنع زيادة أعراضه سوءاً.