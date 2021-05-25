تحذير: لا تتناولوا هذه الأطعمة

فقا لدراسة جديدة كشف عنها عميد في كلية العلوم بالجامعة الكندية روي يونغ فان الافراط في تناول اللحم يتسبب باضطرابات صحية كثيرة، خصوصا الكولسترول وارتفاع ضغط الدم.يقبل الناس على تناول اللحم الاحمر لأنه غني بالبروتين ويمد الجسم بفيتامينات عدة، لكن أثره على الصحة، يكون سيئا، عندما يتقدم الإنسان في العمر، وذلك وفقا للدراسة التي اجرتها جامعة يورك الكندية.وقال عميد في كلية العلوم بالجامعة روي يونغ: يتوجب علينا أن ننتبه إلى البروتينات التي نتناولها حتى وإن كانت مفيدة.وأضاف: إن البروتينات التي نحصل عليها من خلال اللحم تحدث أثرا سلبيا بسبب “هيدروجين السولفيد” الذي يفرزه الجسم، وهو غاز سام له رائحة شبيهة بالبيض الفاسد، يحتاجه بكميات محدودة، وهو ما يعني أن الإكثار من اللحم هو المشكلة، وليس تناولها بشكل معتدل.وأوضح أن جسمنا يفرز هذا الغاز الذي يعرف بـ “H2S” على شكل جزيئات تؤدي وظيفة مرسلات كيماوية، لكن تبين لعلماء الصحة أن إفرازها مرتبط أيضا بنظامنا الغذائي.ومنذ تسعينيات القرن الماضي، كشفت دراسات طبية أن التقليل من بعض المواد الغذائية يساعد على بقاء الإنسان في حالة أفضل عندما يتقدم في العمر.وكشف الخبراء أن التقليل من منسوب مادة السولفور وما تحتوي عليه من أحماض أمينية، بإمكانه أن يزيد أمد الحياة بشكل ملحوظ.