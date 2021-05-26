صحة

بعد "فايزر".. نتائج إيجابية لهذا اللقاح ضد كورونا على المراهقين

Lebanon 24
26-05-2021 | 05:00
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أعلنت شركة "موديرنا"، الثلاثاء، أن تجارب سريرية كاملة قامت بها أظهرت أن لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد فعال للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.

ووفق صحيفة "واشنطن بوست"، فقد قالت الشركة إن إعطاء المراهقين من هذه الفئة العمرية جرعتي اللقاح، أنتج الاستجابة المناعية ذاتها لدى البالغين.

وتخطط الشركة لتقديم بيانات تجاربها السريرية للسلطات الصحية الأميركية في أوائل الشهر المقبل.

وإذا حصلت الشركة على الترخيص اللازم لاستخدامه، سيصبح لقاحها هو ثاني لقاح للمراهقين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، بعد أن تم السماح باستخدام لقاح شركة "فايزر" للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتظهر بيانات "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" (سي دي سي)، أن حوالي 4.8 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما تلقوا جرعة واحدة على الأقل.

وتوصي "الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال" بأن يحصل الأطفال على لقاح مصرح به بمجرد أن يصبحوا مؤهلين.

وحققت الولايات المتحدة قفزة في أعداد المتلقين لتطعيمات كورونا وصلت حسب تأكيدات البيت الأبيض إلى نحو 50 في المئة من البالغين، فيما تلقى أكثر من 60 في المئة جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات الثلاثة المرخصة في البلاد أي ما يقرب من 160 مليون شخص.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أعلن عن خطة لإعطاء جرعة واحدة على الأقل لـ70 في المئة من البالغين بحلول العيد الوطني، في الرابع من حزيران.
المصدر: الحرة
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