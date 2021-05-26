لهذه الاسباب... لا تستهلك كثيرا من الكافيين

عليك شرب القهوة والشاي باعتدال للحصول على الفوائد، لأن تناول أكثر من 4 أو 5 أكواب في اليوم يمكن أن يقود إلى مخاطر صحية ناجمة عن الإفراط في الكافيين.إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو مشكلات القلب فيجب استشارة طبيبك بخصوص شرب الكافيين، كذلك هناك حالات معينة قد لا يلائمها الكافيين مثل القولون العصبي وقرحة المعدة، فاستشر طبيبك.من المهم ألا تستهلك كثيرا من الكافيين، الذي تعرفه إدارة الغذاء والدواء الأميركية بأنه أكثر من 4 إلى 5 أكواب من القهوة يوميا.وتقول إدارة الغذاء والدواء الأميركية إن مقدار 400 مليغرام -أي نحو 4 أو 5 أكواب من القهوة- يوميا للبالغين الأصحاء لا يرتبط عموما بآثار سلبية خطرة. ومع ذلك فهناك تباين كبير في كل من مدى حساسية الأشخاص لتأثيرات الكافيين ومدى سرعة استقلابهم له.أما الإفراط في تناول الكافيين فقد يسبب:الغثيان.الإسهال.الأرق.القلق.ارتفاع معدل ضربات القلب.نوبات صرع.المفاصلمن جهته حذر مركز الصحة السويسري من أن الإفراط ‫في تناول الكافيين قد يؤذي المفاصل؛ فقد يدمر أنسجة الغضاريف، ما ‫يمهد الطريق للإصابة بالداء المفصلي التنكسي المعروف أيضا بالفصال ‫العظمي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.‫وأوضح المركز أن الداء المفصلي التنكسي هو تلف غير قابل للتجدد ‫يصيب الأنسجة الغضروفية المفصلية التي تعمل على تقليل الاحتكاك الناتج ‫من حركة المفاصل الدائمة، وتعمل كوسادة لحماية العظام.‫ويؤدي تآكل هذه الطبقة الواقية بسبب المرض إلى احتكاك الأنسجة ‫العظمية، ويصحب الاحتكاك التهابات تصيب جوف المفصل وتتسبب في الشعور ‫بالآلام وخشونة المفاصل، الأمر الذي يؤثر سلبا في جودة الحياة.‫ولتجنب عن هذه المخاطر، ينبغي الابتعاد عن تجاوز القيم القصوى المسموح بها لتناول ‫الكافيين، التي تبلغ 400 مليغرام (4 فناجين قهوة)، علما أن الكافيين ‫يوجد في القهوة والشاي ومشروبات الطاقة والكولا والشوكولاتة.