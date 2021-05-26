صحة

5 بدائل طبيعية لسكر التحلية الأبيض

Lebanon 24
26-05-2021 | 16:00
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تشير الكثير من التقارير العلمية إلى أن سكر التحلية ضار، ومع زيادة الوعي والإدراك لمجموعة الأمراض التي يمكن أن يتسبب فيها الإفراط في تناول السكر، يسعى الكثيرون إلى خفض السعرات الحرارية أو البحث عن بدائل آمنة صحيًا.

وبالفعل يمكن للمحليات منخفضة السعرات الحرارية، خاصة عندما يتم الحصول عليها من مصادر طبيعية، أن تحقق الغرض المماثل المتمثل في الاستمتاع بالحلويات والمشروبات السكرية.

بحسب ما نشره موقع "أونلي ماي هيلث" Only My Health، توصي سوميتا بيسواس، خبيرة التغذية، بقائمة من أفضل المحليات الطبيعية التي يمكن استخدامها كبدائل للسكر الأبيض، كما يلي:
1. عسل النحل
منذ حوالي 3000 عام، يعتبر العسل حقًا ذهبًا سائلًا بسبب فوائده الصحية واستخداماته المتعددة. أثبت الدراسات العلمية أن عسل النحل له فعالية مؤكدة في الشفاء وخصائص مضادة للبكتيريا. كما أنه مصدر جيد للكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

2. جاغري
يعد السكر الهندي البني الخشن والمعروف باسم "جاغري" أحد مصادر السكريات الطبيعية منذ فترة طويلة. يتم استخدامه، بشكل رئيسي، في آسيا وإفريقيا ويستخلص من عصير قصب السكر غير المكرر حيث يتم غليانه وتقليبه وتصفيته وصبه في قوالب للتخزين والبيع. إلى جانب الحلاوة المطلوبة، فهو مفيد أيضًا في تحسين عملية الهضم عن طريق تنشيط الإنزيمات الهضمية وتحفيز حركة الأمعاء ويدعم جهاز المناعة إلى جانب طرد السموم من الكبد.

3. شراب القيقب
يتم الحصول على شراب القيقب حلو المذاق من شجر القيقب، وهو غني بالمنغنيز والزنك. يتم ضخ السائل عن طريق حفر فجوة في شجرة القيقب، ثم يتم سحبه في وعاء. يعتبر الشراب أيضًا مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة ومحفزًا للطاقة.

4. سكر التمر
يتميز سكر التمر بفوائده الغذائية المتعددة. يتم الحصول عليه عن طريق تجفيف التمر، ثم طحنه لتصنيع السكر. يمنح سكر التمر طاقة عالية بالإضافة إلى الغلوكوز والسكروز والفركتوز. ويعد غنيًا بالبروتينات والحديد والنحاس والزنك والمنغنيز.

5. ستيفيا
تُستخدم أوراق نبات ستيفيا الطازجة في تحلية المشروبات الدافئة مثل الشاي وهو أمر شائع في الكثير من البلدان الأسيوية. بعد التجفيف والطحن، يمكن تخزين الأوراق لاستخدامات لاحقة. يتميز سكر ستيفيا بانخفاض السعرات الحرارية ومستويات السكر في الدم.
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