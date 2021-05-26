صحة

كوب من الحليب يومياً يقي من أمراض القلب

Lebanon 24
26-05-2021 | 23:00
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كشفت دراسة عالمية جديدة أن كوباً من الحليب يومياً يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب. ووجد فريق البحث أن من يشربون الحليب لديهم مستويات منخفضة من الكوليسترول، وخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية انخفض لديهم بنسبة 14 في المئة. وخلال دراسة المعلومات الصحية لمليوني بريطاني وأميركي، بحسب صحيفة الديلي ميل، اكتشف العلماء أن الذين لديهم طفرة تمكنهم من استهلاك كميات كبيرة من الحليب كانوا أقل عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأتت النتائج الجديدة، التي نُشرت في المجلة الدولية للبدانة، في الوقت الذي تظهر فيه مجموعة متزايدة من الأدلة أن منتجات الألبان يمكن أن تكون مفيدة بالفعل لصحتك، بينما خلصت دراسات سابقة إلى أن منتجات الألبان كانت سيئة.

ووجد العلماء أن الذين يشربون المزيد من الحليب لديهم مستويات أقل من الدهون في الدم. ومع ذلك، وجد مؤلفو الدراسة أن من يشربون الحليب بانتظام لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى مقارنة بمن لا يشربونه. وعلى الرغم من أن السمنة والسكري والحالات الأخرى، التي تؤثر على التمثيل الغذائي، لها علاقة أيضاً بالإفراط في تناول منتجات الألبان، فإن البروفيسور فيمال كاراني، خبير التغذية في جامعة ريدينغ، أكد أنه لا يوجد دليل على أن زيادة تناول الحليب تزيد من فرص الإصابة بمرض السكري.

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