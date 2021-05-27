صحة

لماذا لا يُنصح بغسل الخوخ فور شرائه؟

Lebanon 24
27-05-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-827335-637576987001465791.jpg
Doc-P-827335-637576987001465791.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع طرح الخوخ في الأسواق، ينصح مختصون في مجال التغذية بعدم غسل ثمار الفاكهة التي يشتهر بها فصل الصيف فور شرائها.
وبحسب موقع "كونسلتو" المختص بتقديم نصائح طبية وغذائية فإنه من الأفضل عدم غسل الخوخ فور شرائه، وذلك لأن البلل قد يعجل بعملية تلفه.

وأوضح الموقع أن الخوخ يظل صالحا للأكل لفترة تتراوح بين 3 و4 أيام عند تخزينه في درجة حرارة الغرفة، ولمدة أسبوع عند حفظه في الثلاجة.

وأشار إلى أن الخوخ يحتوي على نسبة محدودة من السعرات الحرارية والقليل من الكربوهيدرات، الأمر الذي يجعله من الفواكه الصيفية المفيدة لمرضى السكري.

ويساعد الخوخ في ضبط مستويات الغلوكوز بالدم لدى مرضى السكري، وذلك لأن الألياف التي تتوفر فيه تقلل من معدل امتصاص السكر بالجسم، بحسب الموقع.

فائدة أخرى يقدمها الخوخ لمرضى السكري، وهي الحماية من الإصابة بأمراض القلب واضطرابات التمثيل الغذائي المرتبطة بالسمنة، وذلك لأنه يحتوي على مركب "البوليفينول".
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2021-05-27
14:00 | 2021-05-27
11:00 | 2021-05-27
09:00 | 2021-05-27
07:00 | 2021-05-27
06:59 | 2021-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website