المتحور الهندي يصل 60 منطقة في العالم

قالت منظمة الصحة العالمية إن السلالة المتحورة لفيروس كورونا التي اكتشفت في الهند رصدت في 60 منطقة. وقال باحث ألماني في دراسة جديدة إن الأطفال يمثلون أيضا مصدرا لخطر عدوى فيروس كورونا.أعلنت منظمة الصحة العالمية في تقرير اليوم الأربعاء أن السلالة المتحورة لفيروس كورونا التي اكتشفت في الهند رصدت، حسب معلومات رسمية وغير رسمية، في 60 منطقة، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في عدد الإصابات والوفيات بالوباء على مستوى العالم باستثناء بعض الدول.وقالت المنظمة إن النسخة المتحورة من الفيروس أثبتت قدرة كبرى على الانتشار، لكن ما زال التحقق من شدة المرض الذي تسببه وخطر العدوى جاريا.Al Jazeera Podcasts الجزيرة بودكاست · حروب اللقاحوأضافت أنها تلقت معلومات من مصادر رسمية عن انتشار المتحور "بي.617.1" (B.1.617) الذي رصد في الهند في 53 منطقة، وأخرى غير رسمية عن وجوده في 7 مناطق ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 60.وقدمت الأرقام المحدثة لمنظمة الصحة العالمية معلومات عن الطفرات الأربع المصنفة كمتحورات مثيرة للقلق للفيروس، وهي تلك التي تم الإبلاغ عنها للمرة الأولى في بريطانيا "بي.1.1.7" (B.1.1.7) وجنوب أفريقيا "بي.1.351" (B.1.351) والبرازيل "بي.1" (P.1) والهند "بي.1.617" (B.1.617).وعند احتساب العدد الإجمالي للمناطق التي أبلغت عن كل متغير، قامت منظمة الصحة العالمية بجمع المعلومات الرسمية وغير الرسمية التي تملكها.وقد رصد المتحور الذي اكتشف في بريطانيا "بي.1.1.7" في 149 منطقة، والمتحور "بي.1" (البرازيل) في 59 منطقة.أما المتحور الذي ظهر في الهند، فقد قررت المنظمة تقسيمه إلى 3 سلالات هي "بي.1.617.1″ (B.1.617.1) و"بي.1.617.2″ (B.1.617.2) و"بي.1.617.3" (B.1.617.3).ورصدت إصابات بالأول في 41 منطقة، والثاني في 54 منطقة، والثالث في 6 مناطق هي بريطانيا وكندا وألمانيا والهند وروسيا والولايات المتحدة.ومجموع الإصابات في السلالات الثلاث سجل في 53 منطقة حسب أرقام رسمية، وفي 7 مناطق أخرى حسب معلومات غير رسمية.وأدرج في المعلومات المحدثة 6 أنواع متحورة مهمة من الفيروس تتم مراقبتها، رصد أولها للمرة الأولى في دول عدة، بينما سجلت إصابات باثنين آخرين في الولايات المتحدة، واكتشفت الثلاثة الأخرى المتبقية في البرازيل والفلبين وفرنسا.وقال التقرير إن "تطور الفيروس متوقع، وكلما انتشر سارس كوف-2 (الاسم العلمي لفيروس كورونا) زادت فرص تطوره".