الاطفال وكورونا... دراسة جديدة

نشر خبير الفيروسات الألماني كريستيان دروستن أحدث دراساته عن عدوى فيروس كورونا في مجلة "ساينس" (Science) العلمية، ونقلتها وكالة الأنباء الألمانية.وتمسك دروستن في دراسته بتقديره الخاص بأن الأطفال يمثلون أيضا مصدرا لخطر عدوى فيروس كورونا.وقال دروستن في بيان لمستشفى شاريتيه في برلين أمس الثلاثاء، "لقد تأكد انطباعي الأولي بأن كل الفئات العمرية متساوية تقريبا في مستوى العدوى ليس هنا فقط، بل كذلك في دول أخرى".وقاد دروستن فريق بحث درس أكثر من 25 ألف حالة كوفيد-19، بحثوا خلالها ما يعرف بأحمال الفيروس أي كمية المادة الوراثية للفيروس في عينات تحليل تفاعل إنزيم البوليميراز المتسلسل، وهو التحليل المعروف باسم "بي سي آر" (PCR).وشملت الدراسة أشخاصا لم تظهر عليهم علامات مرض، وكذلك مرضى يعانون درجات مختلفة من خطورة الأعراض، وصولا إلى حالات استلزمت علاج أصحابها في المستشفى.