زيادة تناول الزنك أثناء علاج كورونا يضاعف احتمال تفشي الفطريات السوداء

أدوية كورونا والفطريات السوداء

يتم وصف الباراسيتامول للمرضى للتحكم بالحرارة في حوالي 80 ٪ من حالات كورونا في الهند، وبين خمسة و سبعة أدوية أخرى تتكون من المكملات الغذائية والمضادات الحيوية؛ إلى جانب ذلك، يُنصح الناس بأخذ البخار من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

يوصى باستخدام مكملات الزنك لتعزيز المناعة والشفاء العاجل ويساعد الزنك على تنشيط أكثر من 300 إنزيم في الجسم تدعم الوظائف المختلفة، بما في ذلك تقوية جهاز المناعة. وتشير التقارير السابقة إلى أن الزنك يمكن أن يعمل كعامل نمو للفطور، وخاصة داء الفطور المخاطية. وتبين الدراسات أيضًا إلى أن الإقلاع عن الزنك يجعل بقاء الفطريات على قيد الحياة صعباً.

ظهر التبخير كأسلوب شائع لمحاربة فيروس كورونا حيث يعتبر مفيدًا في تخفيف الاحتقان أو البرودة في الجهاز التنفسي العلوي. لكن الخبراء يعتقدون أنه لا يساعد في حالات الالتهاب الرئوي أو أي حالة من أمراض الرئة.

يرتبط الأكسجين الصناعي أيضًا بحالات الفطريات السوداء

وبحسب نظرية أخرى، يمكن أيضًا ربط استخدام أسطوانات الأكسجين الصناعية بارتفاع حالات الفطريات في البلاد. مع ارتفاع الطلب على إمدادات الأكسجين في البلاد، فقد تم تحويل كمية كبيرة من الأكسجين الصناعي للأغراض الطبية. في العديد من المناطق، وتُستخدم الأسطوانات الصناعية أيضًا بدلاً من أسطوانات الأكسجين الطبي.

على الرغم من أن الأكسجين المستخدم في الصناعات أنقى من الأكسجين الطبي، إلا أن الأسطوانات الصناعية ليست جيدة مثل أسطوانات الأكسجين الطبي. وتعاني من التسريب ولا تتم صيانتها بطريقة صحية. ويمكن أن تؤدي أسطوانات الأكسجين الصناعية المليئة بالمياه والتربة الملوثة من الداخل إلى نمو الفطريات. وعلى الرغم من كل ما تقدم فإن هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال قبل التوصل إلى أي استنتاج.

يحذر الخبراء الناس من أثر زيادة تناول الزنك والمضادات الحيوية أثناء علاج فيروس كورونا، في تفشي الفطريات السوداء.بينما لا تزال الهند تعاني من تزايد حالات الإصابة بكورونا، تسببت عدوى فطرية مميتة تسمى فطور الغشاء المخاطي أو الفطريات السوداء في حدوث تحدٍ صحي جديد في البلاد. فقد تم الإبلاغ عن أكثر من 11000 حالة إصابة بالفطريات السوداء في أنحاء مختلفة من البلاد، مما أجبر حكومات الولايات على إعلان الحالة على أنها وباء.وقد تم ربط هذه العدوى الفطرية النادرة التي ظهرت خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا على نطاق واسع بالاستخدام المفرط للستيرويدات ومرض السكري غير المنضبط في المرضى المصابين.وبحسب صحيفة تايمز أوف إنديا، يصر الخبراء الآن على البحث الدقيق في الاستخدام الشامل للزنك في علاج عدوى كورونا، خوفًا من احتمال كونه مرتبطًا بتفشي الفطريات السوداء.ماذا يقول الخبراء؟أكد الدكتور راجيف جياديفان، الرئيس السابق للجمعية الطبية الهندية (IMA) في تغريدات على تويتر، على أثر الاستخدام المفرط للبخار وتناول مكملات الزنك والمضادات الحيوية المركبة المستخدمة لعلاج فيروس كورونا في تفشي الفطريات السوداء. واستشهد بدراسة أجريت على 210 مرضى مصابين بفيروس كورونا في أربعة مستشفيات؛ وبيّن كيف يمكن لهذه العوامل الثلاثة أن تسهم في نمو الفطريات.وذكر في تغريدة : أن مزيج المضادات الحيوية - أزيثروميسين ودوكسيسايكلين وكاربابينيم - يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعدوى الفطرية.وكتب: "الفطريات تزدهر في بيئة غنية بالزنك، وتحاول خلايا الثدييات إبعاد الزنك عن الفطريات لتجنب العدوى".وأضاف جياديفان: "يمكن أن يتسبب البخار الزائد في إتلاف طبقة المخاط الرقيقة وحتى التسبب في حروق على طول الغشاء المخاطي، ما يسهل على الفطريات اختراق نظام الدفاع الطبيعي. وتسببت الحروق في حدوث مابين 10٪ و 20٪ من الإصابة بالفطريات في الهند".وبيّن جايادفان أن حوالي 21 ٪ من المرضى الذين خضعوا للتحليل لم يكونوا مصابين بالسكري وأن 52 ٪ فقط من المرضى كانوا موضوعين على الأكسجين.