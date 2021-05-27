طرق لتخليص جسمك من السموم

إن كنت تشعر بالإرهاق وعدم القدرة على النوم، وظهور بعض البثور تحت العينين، فهذا يعني أن جسدك يعاني وبحاجة الى تنظيف من آثار التلوث الذي يهيمن عليه، هذه نصائح تسمح لكم بتخليص الجسم من بقايا السموم المتراكمة، ومنحه طاقة وشعورا بالشباب والحيوية.1 - الليمون لتحفيز الكبدتعد الكبد، العضو الأساسي في عملية تخليص الجسم من السموم، ولتحفيزها تنصح جين سكريفنر مؤلفة كتاب ديتوكس طريقة العمل وفق تقرير نشرته مجلة بسيكولوجي، بتناول خليط من عصير حبة ليمون مع الماء الساخن في بداية اليوم.2 - الهندباء لتهدئة الكلىتقوم الكلى بتصفية 7 ليترات من الدم في الساعة لتسمح للجسم بالتخلص من المواد الضارة وغير المفيدة عن طريق البول. والهندباء الملقبة بالمنظف الكبير تسهّل هذه الوظيفة، إذ يمكن تناولها كسلطة، ولكن الخبيرة في الأعشاب موريس ميسيغي تنصح بتناولها كمشروب طوال اليوم واضافة اكليل الجبل ونبات القراص اليها.3 - الأرز لطرد السمومإن كان من الضروري إزالة كل السموم من الكبد والكلى، فمن الضروري أيضا منحهما فترة راحة لتجنب امتصاص سموم جديدة وخلال فترة العلاج هذه، تجنبوا تناول اللحوم والأجبان والبيض والقهوة والشوكولاتة والخبز والحليب، ولتعويض ذلك احرصوا على تناول الخضروات، طازجة أو مطبوخة، بالإضافة إلى الفواكه والأسماك والحبوب والمكسرات، لكن الغذاء المفضل هو الأرز لأن نسبة البوتاسيوم المرتفعة فيه تحفز طرد السموم.4 - حمامات ملح المغنيزيوميلقب ملح المغنيزيوم بملح الأطباء وهو معروف بتنشيط عملية التعرق وطرد السموم من الجسم. ويكفي وضع كمشة منه في حمام ماء ساحن والاستلقاء فيه لمدة 15 دقيقة ثم تدليك الجسم بالقفاز.بعد الخروج من الحمام يجب ارتداء ملابس دافئة بسبب حالة التعب التي تنتابك، وينصح بتطبيق هذا النوع من الحمام مرتين في الاسبوع، ما عدا أيام الحيض.5 - سنفرة الجسمحين تعمل الكبد والكلى بكامل طاقتهما، تتحول البشرة الى مكب للنفايات المتراكمة في الدم. وتؤدي هذه السموم إلى انتاج جذور حرة تسرع شيخوخة البشرة، لذلك ينصح بالسنفرة باستخدام الليفة الخاصة بذلك، وبالنسبة للوجه يمكن استخدام كريم مناسب للسنفرة.6 - كريم للوقاية من التلوثتتعرض بشرتنا للتلوث طول اليوم، لذلك ينتهي بها الامر الى الاختناق، ويظهر ذلك من خلال الشعور بالحرارة واحمرار بعض المناطق من الجلد، ويمكن تفادي ذلك باستخدام كريمات مصنوعة من الشاي الأخضر أو أخرى تحتوي على فيتامين E. وتساعد هذه الكريمات في مكافحة الجذور الحرة وتمد البشرة بمضادات الأكسدة.