انتبه من سرطان الجلد... فهو أفتك مما تعتقد!

طرح بحث حديث حول الجزيئات النانوية في الطعام رؤية جديدة عن أثرها على الجراثيم المعوية. واكتشف باحثون من مركز "ماينز" الطبي الجامعي الألماني وزملاء لهم من مراكز أخرى في ألمانيا والنمسا والولايات المتحدة أن هذه الجزيئات الضئيلة قد تتصل بالجراثيم المعوية. نُشِر تقرير عن الدراسة حديثاً في مجلة "علم الغذاء"، وأوضح فيه الباحثون كيف يؤدي ترابط الجزيئات النانوية إلى تغيير دورة حياة الجراثيم المعوية وتفاعلاتها مع الجسم المضيف.في دراسة على نماذج من الفئران وعلى أنسجة بشرية، كشف الباحثون ما تفعله أشكال عدائية من سرطان الجلد كي تتكيّف مع جهاز المناعة وتصبح غازية. قد يؤدي هذا الاكتشاف إلى تحسين العلاجات وزيادة فاعليتها.نُشرت نتائج البحث الجديد حديثاً في مجلة "الخلية"، وقد كشفت عن الآلية التي تسمح لأشكال عدائية من سرطان الجلد بأن تصبح غازية وتنتشر بسرعة.حلل الباحثون في تجربتهم تركيبة خلايا سرطان الجلد، أو سرطان الخلايا الصبغية، بحثاً عن العوامل التي تعمل لمصلحتها، فاكتشفوا أن تلك الخلايا السرطانية تطلق جزيئات معينة تتفاعل مع جهاز المناعة، فترسل إشارات تنعكس إيجاباً على نمو الأورام وانتشارها.آلية معقدة لبث الإشاراتحلل الباحثون عينات من الأورام المرتبطة بسرطان الخلايا الصبغية بعدما جمعوها من نماذج من المرضى البشر والفئران المصابة بهذا الشكل من السرطان، وكشف التحليل أن عدائية سرطان الجلد تشتق بشكل أساسي من وجود بروتين الميوسين 2 بكميات كبيرة داخل الخلايا السرطانية.ينعكس بروتين الميوسين 2 على حركية الخلايا، ما يعني أنه يساعد الخلايا على التحرك. لذا يسمح هذا البروتين، حين يوجد بكميات كبيرة، للخلايا بتوسيع نطاق حركتها والانتشار في أنحاء الجسم بوتيرة أسرع.لكن اكتشف الباحثون أيضاً أن الميوسين 2 يحفّز على إفراز عناصر مسؤولة عن إرسال إشارات إلى جهاز المناعة لإبلاغه بتجاوز الخلايا السرطانية.تتواصل هذه العناصر تحديداً مع البلاعم: في الحالات العادية، تستهلك هذه الخلايا المناعية المتخصصة الأجسام الدخيلة والخلايا الشائبة ورواسب الخلايا وتتخلص منها.لكن حين تتلقى تلك البلاعم إشارات من خلايا سرطان الجلد، تحت تأثير بروتين الميوسين 2، ستعيد هذه العملية برمجتها كي تمتنع عن مهاجمة الأورام السرطانية وتسمح لها بالنمو والانتشار من دون رادع.