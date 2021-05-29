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صحة
هكذا سينتهي كورونا
Lebanon 24
29-05-2021
|
18:00
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حذر مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه من أنه لن يكون بالإمكان تجاوز كوفيد-19 قبل تطعيم 70% من سكان العالم.
وقال كلوغه لفرانس برس: "سينتهي الوباء عندما نصل إلى نسبة تطعيم قدرها 70% على الأقل"، لافتاً إلى أن وتيرة التحصين لا تزال "بطيئة جداً" في أوروبا، حيث تزيد شدة عدوى النسخ المتحورة من الفيروس من حدة القلق.
أشد عدوى
كما أعرب في تصريحات أمس الجمعة عن قلقه حيال المستوى المرتفع لانتقال العدوى بالنسخ المتحورة لفيروس كورونا، قائلاً: "نعرف مثلاً بأن بي.1617 (المتحورة الهندية) أشد عدوى من بي.117 (المتحورة البريطانية) التي كانت في الأساس معدية أكثر من النسخة السابقة" من الفيروس، لكنه شدد على أن اللقاحات فعالة ضد النسخ المتحورة الحالية من الفيروس.
إلى ذلك شدد على ضرورة تسريع وتيرة التطعيم لوضع حد للوباء الذي طال أمده "أكثر مما كان متوقعاً".
السرعة مهمة
وأوضح قائلا أنه "خلال أي وباء، السرعة مهمة"، مضيفاً "الوقت يداهمنا... علينا تسريع وتيرة التطعيم، وزيادة عدد اللقاحات" المتاحة.
يذكر أنه في المناطق الـ53 التي تعدها منظمة الصحة العالمية ضمن أوروبا، تلقى 26% من السكان جرعة أولى من اللقاحات.
فيما تلقى 36.6% من سكان الاتحاد الأوروبي جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات، بحسب فرانس برس، بينما تم تطعيم 16.9% بشكل كامل
المصدر:
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