4 أشياء يجب أن تنظفها عند وصولك غرفة الفندق

كشفت خبيرة تنظيف عن كيفية قيامها بتنظيف غرفتها في الفندق بمجرد الدخول إليها.

وفي حديث لصحيفة إكسبريس، أوضحت فانيسا أمارو التي لديها أكثر من 3.6 مليون متابع على تيك توك خطواتها الأربع لتنظيف غرفتها في الفندق. ونشرت مقطع فيديو في وقت سابق من هذا العام يوضح هذه الخطوات، وحصد أكثر من 101 ألف إعجاب.

تحقق من وجود بق الفراش

أول ما تقوم به فانيسا هو فحص السرير بحثًا عن بق الفراش، وغالباً ما توجد هذه الحشرات في طبقات المراتب والسجاد والبسط وأي شقوق صغيرة. وتعيش هذه الحشرات على الأثاث أو الفراش ويمكنها السفر من مكان إلى آخر في الأمتعة - لذلك من المهم فحص الغرفة بحثًا عن علامات على بق الفراش قبل استخدام السرير.

وتشمل علامات بق الفراش بقعًا من الدم على الفراش أو بقع بنية صغيرة (براز بق الفراش) على السرير.

تطهير الأسطح

تقوم فانيسا بعد ذلك بتطهير وتعقيم جميع الأسطح، وخاصة طاولات النوم وأجهزة التحكم عن بعد والهاتف وأي شيء يتم لمسه من زوار الفندق. لا تنس مفاتيح الإضاءة ومقابض الأبواب وكل شيء آخر في الغرفة.

الحمام

قد يبدو الحمام نظيفاً ولامعاً، لكن لا يمكنك رؤية البكتيريا والجراثيم. لذلك تقوم فانيسا بتعقيم الحوض وكل شيء في الحمام قبل تنظيف المرحاض أيضًا. وإذا كنت تريد أن تكون مثاليًا، يمكنك أيضًا تنظيف الدش والأرضية بمناديل مبللة أو بخاخ مطهر.

الملاءات والمناشف

لا يمكن لفانيسا غسل الأغطية والمناشف في الغرفة عندما تصل إلى هناك، لذا فهي تحضر أغطيتها معها. ويمكن أن يتواجد بق الفراش وغيره من الحشرات والجراثيم على الأغطية والمناشف إذا لم يقم طاقم التنظيف بعملهم وفقًا للمعايير الصحيحة.