صحة

لمحاربة جفاف الصيف.. إليكم 4 أطعمة مفيدة جداً

Lebanon 24
29-05-2021 | 16:00
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من الضروري خلال فصل الصيف الحار، المواظبة على تناول أطعمة تحافظ على رطوبة الجسم وتجنبه الإصابة بالجفاف.

وفي هذا الإطار، نشر موقع “ويب طب” قائمة بالأطعمة الصّيفية التي تمنع الجسم انتعاشاً يقاوم الطقس الحار.

أطعمة تمنح الجسم الانتعاش
1- البطيخ

يعتبر البطيخ من أكثر الأطعمة الصّيفية اللذيذة، وهو يحتوي على 92% ماء.

ويرتبط تناول البطيخ في فصل الصّيف بالعديد من الفوائد الصحية، أهمها: الحفاظ على رطوبة الجسم بسبب كمية السوائل الموجودة فيه – تعزيز ذاكرتك ومزاجك – توفير العديد من مضادات الأكسدة والفيتامينات والليكوبين – تقليل خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والسرطان وضغط الدم المرتفع.

2- الطماطم

تعتبر الطماطم من أكثر الأطعمة الغنية بالمغذيات إلى جانب طعمها اللذيذ، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الماء.

ويساعد تناول الطماطم في الصّيف في المحافظة على رطوبة الجسم. ومع هذا، فإن تلك الثمرة تحتوي أيضاً على البوتاسيوم والفولات والألياف والمغنيسيوم والعديد من الفيتامينات المختلفة الضرورية لجسمك.

3- الخيار

يضم الخيار نسبة عالية من الماء، مما يجعله من أكثر الأطعمة الصديقة لك في فصل الصيف.

ويحتوي الخيار على انزيم يدعى (erepsin)، وهو يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي ككل ويحسن من عمليات الهضم وبالأخص خلال الصيف والأيام الحارة.

كذلك، يعمل الخيار على حمياتك من أضرار أشعة الشمس ويحمي بشرتك من التجاعيد بسبب محتواه من “فيتامين C”.

4- المانغا

تعتبر ثمار المانغا واحدة من الأطعمة المفضلة للكثيرين خلال الصيف، إذ تجعل الجسم نشطاً بشكل كبير.

ويحتوي المانغا على كميات عالية من فيتامينات A وC وE التي تلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على صحتك بشكل عام.

ومن الممكن تناول المانغا أو إضافتها إلى عصير الفواكه الخاص بك والتمتع بفوائدها العديدة.
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