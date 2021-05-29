صحة

علماء يكشفون لغز تجلّط الدم بسبب لقاحات كورونا

Lebanon 24
29-05-2021 | 23:00
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اكتشف علماء في ألمانيا سبب جلطات الدم النادرة المرتبطة بلقاحي أكسفورد - أسترازينيكا وجونسون آند جونسون المضادين لفيروس كورونا، وأشاروا إلى أنه يمكن تعديل الجرعات لوقف حدوث هذه الجلطات، ووجهوا نصائح لشركات اللقاحات للقضاء على المشكلة، وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز.

وقال رولف مارشاليك، الأستاذ في جامعة جوته في فرانكفورت الذي يقود الدراسات على هذه الحالة النادرة منذ مارس، إن بحثه أظهر أن المشكلة تكمن في نواقل الفيروس الغدي التي يستخدمها كلا اللقاحين لإيصال التعليمات الجينية لبروتين السارس - ينتقل فيروس Cov-2 إلى الجسم.

وقال مارشاليك وعلماء آخرون، إن آلية التوصيل تعني أن اللقاحات ترسل تسلسل جينات الحمض النووي لبروتين السنبلة إلى نواة الخلية بدلاً من سائل العصارة الخلوية الموجود داخل الخلية حيث ينتج الفيروس عادة البروتينات.

وبمجرد دخول نواة الخلية، تنقسم أجزاء معينة من بروتين السنبلة، أو تنفصل، مكونة نسخاً متحولة، غير قادرة على الارتباط بغشاء الخلية، حيث يحدث التحصين المهم، وبدلاً من ذلك، تفرز الخلايا البروتينات الطافرة العائمة في الجسم، مما يؤدي إلى حدوث جلطات دموية في شخص واحد من بين كل 100 ألف شخص تقريبا، وفقا لنظرية مارشاليك.

ويعتقد مارشاليك أن هناك مخرجا مباشرا إذا استطاع مطورو اللقاح تعديل تسلسل الجين الذي يرمز إلى بروتين السنبلة لمنعه من الانقسام.

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