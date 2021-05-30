تؤدي إلى الوفاة.. لا تتناول هذه الأطعمة على العشاء

حذرت دراسة حديثة من أن هناك أطعمة قد تؤدي دون غيرها في حال تناولها على العشاء إلى زيادة مخاطر الوفاة.

وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة Endocrine Society of Clinical Endocrinology & Metabolism، فإن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الكربوهيدرات واللحوم الدهنية المكررة على العشاء يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من أولئك الذين يتناولون نظاما غذائيا مشابها على الإفطار.وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل قصور القلب الاحتقاني والنوبات القلبية والسكتة الدماغية هي السبب الأول للوفاة على مستوى العالم، حيث تودي بحياة ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص كل عام.ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الدهون المشبعة واللحوم المصنعة والسكريات المضافة إلى رفع مستوى الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.في المقابل، يمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي صحي للقلب مع المزيد من الكربوهيدرات الكاملة مثل الخضروات والحبوب وقليل من اللحوم إلى تعويض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وبحسب الدراسة فإن توقيت الوجبة يعد جنبا إلى جنب مع جودة الطعام من العوامل المهمة التي يجب مراعاتها عند البحث عن طرق لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون عشاءا نباتيا يحتوي على المزيد من الكربوهيدرات الكاملة والدهون غير المشبعة يقللون من خطر الإصابة بأمراض القلب بمقدار عشرة في المئة.من جانبه، قال مؤلف الدراسة ينج لي، من جامعة هاربين الطبية في هاربين، الصين: "يوصى دائما بتناول نظام غذائي صحي، خاصة لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، لكننا وجدنا أن تناول اللحوم والكربوهيدرات المكررة على الإفطار بدلا من ذلك من العشاء كان مرتبطا بمخاطر أقل".ودرس الباحثون 27911 من بيانات البالغين في الولايات المتحدة من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES) وقاموا بتحليل المعلومات الغذائية التي تم جمعها خلال المقابلات مع المشاركين على مدار يومين غير متتاليين.قام الباحثون بفحص العلاقة بين تناول الدهون والكربوهيدرات والبروتينات المختلفة في وجبة الإفطار أو العشاء مع معدلات إصابة المشاركين بأمراض القلب. وجد التحليل أن تناول عشاء نباتي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 10%.