صحة

مشروبات مضرة إذا تناولتها على معدة فارغة

Lebanon 24
30-05-2021 | 11:00
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كتب موقع Interia الصحي أن عدم تناول وجبة إفطار كاملة وشرب العصير أو الشاي يمكن أن يكون غير صحي. وقام الأطباء بتجميع قائمة كاملة من المشروبات، والتي يمكن أن يؤثر شربها على معدة فارغة سلبًا على الجسم.

تحتوي عصائر الحمضيات على نسبة عالية من فيتامين "سي" الذي يقوّي المناعة. ولكن حتى كمية صغيرة من المشروب تسبب تهيج المعدة وحرقة المعدة والتجشؤ. لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من حموضة عالية بتناولها على الإطلاق.

كما يزيد عصير البندورة من إنتاج حمض المعدة، والذي يمكن أن يسبب أيضًا الألم أو عسر الهضم.

ولا ينصح بالشرب على معدة فارغة الشاي والقهوة. إذا كنت تشرب الشاي على معدة فارغة، فسيؤدي ذلك إلى اختلال التوازن الحمضي، ويمكن أن يؤدي إلى الجفاف ويسبب الوذمة. ستؤدي القهوة السوداء على معدة فارغة إلى إطلاق هرمون التوتر الكورتيزول، مما يؤدي إلى خفقان القلب والقلق ونوبات الهلع.

يجدر أيضًا التخلي عن تناول المشروبات الغازية على معدة فارغة. وفقًا للأطباء، فإنها تزيد عمل الكبد والبنكرياس والمعدة، وتدمر الأسنان وتساهم في حدوث أمراض فطرية.
المصدر: سبوتنيك
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