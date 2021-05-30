هل تخفّض الأطعمة ذات الحبوب الكاملة ضغط الدم؟

إن تناول المزيد من الأطعمة ذات الحبوب الكاملة بانتظام قد يساعد على تقليل استمرار ارتفاع ضغط الدم.الحبوب الكاملة هي الحبوب التي تحتوي على نواة الحبوب بالكامل ولم تتم إزالة النخالة والنواة منها بواسطة التنقية. وتعتبر الأطعمة ذات الحبوب الكاملة مصدراً غنياً بالمغذيات الصحية، بما في ذلك الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم وحمض الفوليك والحديد والسيلينيوم. ولتناول الأطعمة ذات الحبوب الكاملة العديد من الفوائد الصحية، التي تساعد في تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم من خلال:- المساعدة في التحكّم بالوزن، لأن الأطعمة ذات الحبوب الكاملة تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.- زيادة كمية البوتاسيوم التي ترتبط بانخفاض ضغط الدم.- تقليل خطر مقاومة الأنسولين.- تقليل تلف الأوعية الدموية.فإذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، فقد يساعد تناول الأطعمة ذات الحبوب الكاملة على خفض ضغط الدم لديك.يوصي كل من نظام المناهج الغذائية لإيقاف فرط ضغط الدم DASH‏ ونظام البحر الأبيض المتوسط الغذائيين بتضمين الأطعمة ذات الحبوب الكاملة كجزء من نظام غذائي صحي.ووفقاً للمبادئ التوجيهية الغذائية للأميركيين، كجزء من نظام غذائي صحي شامل، يجب على البالغين تناول 85 غراماً على الأقل من الأطعمة ذات الحبوب الكاملة في اليوم، وهي حوالي 3 أوقيات، أو ما يعادل ثلاث شرائح من خبز القمح الكامل.