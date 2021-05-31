لماذا لا يجب غسل الدجاج النيء؟

أصدرت هيئة الغذاء والدواء السعودية تحذيرا مهما للسعوديين بشأن طريقة إعداد وجبات الدجاج، الذي يتم طهيه في المنزل، مشيرة إلى أنه يمكن أن يتحول إلى مصدر لانتشار البكتريا داخل الأطعمة الأخرى.

ونشرت هيئة الغذاء والدواء السعودية رسما توضيحيا، على "تويتر"، أوردت فيه محاذير حول إعداد وجبات الدجاج داخل مطبخ المنزل، مشيرة إلى أنه لا يجب غسل الدجاج النيء داخل المطبخ.