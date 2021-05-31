صحة

لماذا لا يجب غسل الدجاج النيء؟

Lebanon 24
31-05-2021 | 12:00
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أصدرت هيئة الغذاء والدواء السعودية تحذيرا مهما للسعوديين بشأن طريقة إعداد وجبات الدجاج، الذي يتم طهيه في المنزل، مشيرة إلى أنه يمكن أن يتحول إلى مصدر لانتشار البكتريا داخل الأطعمة الأخرى.
 
ونشرت هيئة الغذاء والدواء السعودية رسما توضيحيا، على "تويتر"، أوردت فيه محاذير حول إعداد وجبات الدجاج داخل مطبخ المنزل، مشيرة إلى أنه لا يجب غسل الدجاج النيء داخل المطبخ.
 


وقالت الهيئة السعودية إن غسل الدجاج النيء داخل المطبخ يتسبب في نشر البكتيريا على أسطح المطبخ، مشيرة إلى أنه من الأفضل طهي الدجاج دون غسيل.

وتابعت: "طبخ الدجاج دون غسيل يقتل جميع البكتيريا الموجودة به، وذلك عن طريق الطهي الكامل والتأكد من ذلك باقتطاع جزء منه بعد مضي فترة مناسبة من وضعه على مصدر الموقد".

كما نصحت الهيئة بعدم وضع الدجاج النيء الذي يتم إعداد للطهي في وقت لاحق، في أعلى الثلاجة، مشيرة إلى أن الطريقة الأفضل هو وضع في الجزء السفلي منها حتى لا تتسبب السوائل التي تنساب منه في انتشار البكتريا لباقي الأطعمة.
المصدر: سبوتنيك
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