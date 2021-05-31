31
o
بيروت
30
o
طرابلس
35
o
صور
31
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
36
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
30
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
اضطرابات النوم في زمن كورونا.. أسباب وحلول
Lebanon 24
31-05-2021
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت الآونة الأخيرة ارتفاع معدلات الإصابة بالأرق وصعوبات النوم بسبب التوتر النفسي الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. ويعرض تقرير لوكالة الأنباء الألمانية بعض التدابير البسيطة يمكن للمرء مواجهة هذه الصعوبات لينعم بنوم هانىء ومريح.
وقال الدكتور هانز جونتر فييس، أخصائي طب النوم الألماني، إن جائحة كورونا تسببت في ارتفاع معدلات الإصابة باضطرابات النوم، وذلك بسبب المخاوف بشأن الصحة والأوضاع المادية وغياب التواصل الاجتماعي؛ حيث تؤدي هذه العوامل إلى الإصابة بالتوتر النفسي، الذي يعد العدو اللدود للنوم الهانىء والمريح.
العمل المنزلي
من جانبها أشارت الدكتورة دورا تريشيه، أخصائي طب النوم الألماني، إلى أن العمل من المنزل ساهم أيضا في ارتفاع معدلات الإصابة باضطرابات النوم، موضحة أنه عندما يظل المرء داخل المنزل لوقت طويل، فإن الجسم لا يدرك التحول الضوئي بين النهار والليل على نحو جيد، ومن ثم لا يشعر المرء بالتعب ليلا، ما يمهد بدوره الطريق للإصابة بالأرق.
ولمواجهة اضطرابات النوم والحصول على نوم هانئى وخاصة في زمن كورونا ينصح بالتالي:
الابتعاد عن العوامل المسببة للتوتر النفسي والأرق؛ حيث ينبغي عدم وضع المكتب المنزلي في غرفة النوم.
ينبغي اتباع إيقاع نوم/استيقاظ محدد وثابت.
من المفيد أيضا اتباع بعض الطقوس قبل النوم مثل شرب كوب حليب دافيء أو كوب شاي بالعسل، في حين ينبغي عدم شرب القهوة في المساء لتأثيرها السلبي على جودة النوم. وبشكل عام ينبغي الإقلال من السوائل مساء لتجنب الاستيقاظ ليلا من أجل التبول.
من المهم أن تشكل غرفة النوم بيئة مثالية للنوم؛ حيث ينبغي أن تكون الغرفة مظلمة ويسودها الهدوء وذات درجة حرارة مناسبة للشخص، تتراوح عامة بين 15 و18 درجة مئوية.
يراعى عدم التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية كالهاتف الذكي والتلفاز قبل الذهاب إلى الفراش بنحو ساعتين على الأقل؛ نظرا لأن الضوء الأزرق يتسبب في تثبيط هرمون “الميلاتونين” اللازم للنوم.
يلعب السرير المناسب دورا مهما في التمتع بنوم هانيء ومريح؛ حيث ينبغي أن يكون السرير ذا ارتفاع مناسب بحيث لا يكون عاليا جدا أو منخفضا للغاية، في حين ينبغي أن تكون المرتبة صلبة بقدر كاف بحيث لا “يغرق” فيها المرء أثناء النوم، مع مراعاة تغيير المرتبة كل 8 إلى 10 سنوات على أقصى تقدير.
نصائح للقيلولة
من جهتها أشارت مجلة “فرويندين” الألمانية إلى أن القيلولة تساعد المرء على إعادة شحن طاقته خلال النهار، فضلا عن أنها
تقلل من مستويات التوتر والضغط العصبي. وأشارت المجلة الألمانية إلى بعض الأخطاء التي ينبغي تجنبها للاستمتاع بقيلولة مثالية.
وأوضحت المجلة الألمانية أنه لا يجوز أخذ قيلولة بعد الساعة الثانية ظهرا، لأن ذلك قد يزيد من صعوبة النوم ليلا، بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون هناك فترة محددة للقيلولة، مع التخطيط لوجود 30 دقيقة أخرى إلى أن يتم استعادة التركيز بالكامل بعد الاستيقاظ، نظرا لأن المرء غالبا ما يكون نعسانا وبطيئا بعد القيلولة.
وقد يكون من المغري النوم لمدة أطول من 25 دقيقة في القيلولة، إلا أن النوم لفترة أطول لا يساعد على تحقيق الاسترخاء واستعادة النشاط والحيوية، نظرا لأنه يتم الانتقال إلى مرحلة النوم العميق بعد مرور نصف ساعة، ولذلك قد يشعر المرء بالكسل إذا زادت مدة القيلولة على 25 دقيقة.
وقد يتمكن بعض الأشخاص من النوم خلال فترة الظهيرة في أي مكان، ولكن يحتاج معظم الأشخاص إلى أجواء مناسبة قبل أن يتمكنوا من النوم، ولذلك من الأفضل اختيار غرفة مظلمة وهادئة ومريحة، كما يمكن الاستعانة بسدادات الأذن أو أقنعة النوم، في حالة وجود ضوضاء أو أجواء ساطعة في البيئة المحيطة.
ختاما هناك بعض الحالات التي ينبغي على المرء فيها التخلي عن القيلولة، مثلا عند الاستيقاظ متأخرا من النوم في الصباح أو عند الرغبة في الخلود للنوم مبكرا، نظرا لأن القيلولة قد تجعل النوم صعبا أثناء الليل، ويتعين على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النوم بصفة عامة التخلي عن القيلولة، وعند الشعور بإرهاق شديد غير عادي خلال النهار يمتد فترة طويلة من الزمن
فإنه من المستحسن استشارة الطبيب المختص.
الأكثر قراءة
في الضاحية.. الخبز يوزع مجاناً على نية شفاء نصرالله (فيديو وصور)
Lebanon 24
في الضاحية.. الخبز يوزع مجاناً على نية شفاء نصرالله (فيديو وصور)
09:41 | 2021-05-30
30/05/2021 09:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال في باحة كنيسة سيدة لبنان في حريصا.. وإدارة المزار توضح (فيديو)
Lebanon 24
إشكال في باحة كنيسة سيدة لبنان في حريصا.. وإدارة المزار توضح (فيديو)
13:09 | 2021-05-30
30/05/2021 01:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
زينب إبنة هيفا وهبي بجلسة تصوير على الشاطىء.. هل تشبه والدتها؟ (صور)
Lebanon 24
زينب إبنة هيفا وهبي بجلسة تصوير على الشاطىء.. هل تشبه والدتها؟ (صور)
08:50 | 2021-05-30
30/05/2021 08:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة "صدام حسين" تُشعل العريضة في الشمال.. ماذا جرى؟
Lebanon 24
صورة "صدام حسين" تُشعل العريضة في الشمال.. ماذا جرى؟
15:36 | 2021-05-30
30/05/2021 03:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
استقالات من المجلس النيابي خلال الـ48 ساعة المقبلة؟
Lebanon 24
استقالات من المجلس النيابي خلال الـ48 ساعة المقبلة؟
05:44 | 2021-05-31
31/05/2021 05:44:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2021-05-31
لماذا لا يجب غسل الدجاج النيء؟
02:00 | 2021-05-31
ستتوقف عن تنظيف أذنيك بأعواد القطن بعد قراءة هذا الخبر!
23:00 | 2021-05-30
هل تخفّض الأطعمة ذات الحبوب الكاملة ضغط الدم؟
16:00 | 2021-05-30
بحث جديد: الدراسة المبكرة تؤثر على صحة الطفل العقلية
14:00 | 2021-05-30
كورونا سبب إضافي للإقلاع عن التدخين.. هذا ما كشفته الأرقام
11:00 | 2021-05-30
مشروبات مضرة إذا تناولتها على معدة فارغة
فيديو
رامي عليق مضرب عن الطعام والمياه (فيديو)
Lebanon 24
رامي عليق مضرب عن الطعام والمياه (فيديو)
05:59 | 2021-05-31
31/05/2021 15:44:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ذعر في الصين.. قطيع من الأفيال البرية يتجول في الشوارع! (فيديو)
Lebanon 24
ذعر في الصين.. قطيع من الأفيال البرية يتجول في الشوارع! (فيديو)
14:00 | 2021-05-30
31/05/2021 15:44:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كتلة فحم فوق المياه.. النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب (فيديو)
Lebanon 24
كتلة فحم فوق المياه.. النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب (فيديو)
08:00 | 2021-05-30
31/05/2021 15:44:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact