ماذا تعرف عن حمية الكربوهيدرات البطيئة؟

تعتمد الكربوهيدرات البطيئة Slow Carb على الإقلال من تناول الكربوهيدرات مع التخلي عن الحلويات، وهو ما يزيد من قدرة الجسم على حرق الدهون دون احتساب السعرات الحرارية.وعلى العكس من الحمية منخفضة الكربوهيدرات، فإن التركيز ينصب هنا على "الكربوهيدرات البطيئة" التي تحبس الكثير من الماء في المعدة، وبالتالي تُشعر بالشبع لفترة أطول.وفيما يلي أهم المفاهيم التي تعتمد عليها حمية الكربوهيدرات البطيئة.تجنب الكربوهيدرات البيضاءتعد الكربوهيدرات المستمدة من الدقيق الأبيض من المحرمات في حمية الكربوهيدرات البطيئة، مثل الخبز الأبيض والمعكرونة المصنوعة من دقيق القمح والأزر الأبيض والمخبوزات والأطعمة المقلية، حتى أن منتجات الحبوب الكاملة مثل الشوفان يجب الإقلال من تناولها قدر الإمكان. وفي المقابل، يجب أن يتم الاعتماد على البقوليات مثل الحمص والفاصوليا والخضراوات كمصدر مثالي للكربوهيدرات.تكرار الوجباتوجود الكثير من خيارات الطعام سرعان ما يؤدي إلى الانحراف عن النظام الغذائي المتبع، ولذلك من الأفضل التركيز على مجموعة صغيرة من الأطعمة وتكرارها في الوجبات. وتعتمد حمية الكربوهيدرات البطيئة على خمسة أطعمة رئيسية، وهي البروتين والخضراوات منخفضة النشا والبقوليات والدهون والتوابل، ويمكن تناول كمية كبيرة من أول ثلاث مجموعات غذائية حتى يشبع، ويتناول الدهون والتوابل باعتدال.التخلي عن المشروباتلا توفر المشروبات، التي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية مثل عصائر الفاكهة والكولا والصودا، بالكاد أي قيمة غذائية، ولكنها تمد الجسم بالكثير من السعرات الحرارية غير الضرورية. ونصحت المجلة الألمانية بالتركيز على شرب الماء والقهوة والشاي غير المحلى.الابتعاد عن الفاكهةعلى الرغم من أن الفاكهة تعتبر من الأطعمة الصحية، لأنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والألياف، إلا أنها تعتبر من العناصر الغذائية الممنوعة في حمية الكربوهيدرات البطيئة. ويرجع سبب ذلك إلى ارتفاع نسبة الفركتوز، وهو ما يمنع حرق الدهون، وبدلاً من ذلك يمكن تناول الطماطم أو الأفوكادو كوجبات خفيفة.