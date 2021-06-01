معلومة جديدة عن فقدان الوزن غير المبرر.. ما هي؟

قالت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان إن سرطان العظام يندرج ضمن السرطانات النادرة، موضحة أنه يُصيب غالباً عظام الحوض، والعظام الطويلة في الساقين، والذراعين.

وأضافت الجمعية أن أسبابه مجهولة، غير أن الأطباء يرجحون أن من أسبابه العوامل الوراثية، والتغيرات الجينية، وأمراض العظام المزمنة، والخضوع للعلاج الإشعاعي في مرحلة عمرية مبكرة.

وتتمثل أعراضه في آلام وتورم في المنطقة المحيطة بالورم، ومحدودية الحركة بسبب تآكل المفاصل وسهولة تعرض العظام للكسر، إضافةً إلى أعراض عامة مثل فقدان الوزن غير المبرر، والتعب المستمر، وتراجع القدرة على بذل المجهود.

وتبعاً للحالة يعالج سرطان العظام بواسطة العلاج الكيميائي، أو العلاج الإشعاعي أو الجراحة.