صحة

المدخنون أكثر عرضة للوفاة بكوفيد 19

Lebanon 24
01-06-2021 | 23:00
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يزداد احتمال دخول المدخنين الشرهين إلى المستشفى جرّاء الإصابة بفايروس كورونا المستجد بمقدار مرتين مقارنة بغير المدخنين، وفقا لدراسة حديثة أجراها المستشفى الأميركي البارز كليفلاند كلينك.

وأظهرت الدراسة أن الإصابة بفايروس كورونا المستجد ترفع احتمالات وفاة المدخنين الشرهين نتيجة الإصابة بالفايروس مقارنة بغير المدخنين.

وقال الدكتور جو زين الاستشاري في طب الرئة في كليفلاند كلينك عشية اليوم العالمي للامتناع عن التدخين والذي يوافق الواحد والثلاثين من مايو، إن المدخنين الشرهين معرضون لاحتمال دخول المستشفى جرّاء الإصابة بفايروس كورونا المستجد أكثر بمرتين من غير المدخنين، ما يعني بالتالي أن المدخنين أكثر عرضة للدخول إلى العناية المركزة وإلى الوفاة جرّاء هذا المرض.
وأضاف الخبير الطبي أن جائحة كورونا استدعت الاهتمام بتحسين الصحة لدى الأفراد، مشيرا إلى أن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين يُعدّ “فرصة للتشديد على ضرورة توقف الأفراد عن التدخين، أو امتناعهم عن الشروع به في الأصل”. وأوضح أن التدخين يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية واحتمال فقدان الأطراف والإصابة بالإعاقات الجسدية أو صعوبات التنفس والحاجة إلى الأكسجين.
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