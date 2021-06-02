صحة

حالات إعياء ووفاة.. وشركة مياه معبأة شهيرة بقفص الاتهام!

Lebanon 24
02-06-2021 | 01:04
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حظرت قاضية أميركية تسويق العلامة التجارية للمياه المعبأة "ريال ووتر" بشكل دائم، في وقت يستمر فيه التحقيق في وفاة واحدة على الأقل وحالات متعددة لإصابات في الكبد بين الأشخاص الذين أبلغوا عن شربها.

وبقرار قاضية محكمة لاس فيغاس، جينيفر دورسي، فإن ذلك يضفي الطابع الرسمي على تسوية وافقت فيها الشركة المصنعة على التوقف عن معالجة وتوزيع المنتج المستخرج من مياه الصنبور المحلية، والتخلص من أي عبوات بحوزتها.

ويتطلب هذه الاتفاق أيضا من الشركة، تسليم سجلات إدارة الغذاء والدواء (أف دي إيه) حول المعالجة والتعبئة والتوزيع والخضوع لعمليات تفتيش غير معلن عنها لمرافق الشركة في لاس فيغاس، وضواحي هيندرسون وميسا في أريزونا.

وتم تسويق "ريال ووتر" المعبأة في لاس فيغاس، بشكل أساسي في نيفادا وأريزونا ويوتا وكاليفورنيا.  

وقالت وزارة العدل، الثلاثاء، إن الشركة أكدت للمحكمة إنها لم تعد تنتج أو توزع عبواتها التي تم "بيعها كمياه شرب قلوية ممتازة في زجاجات زرقاء مميزة"، حيث تقول الملصقات إنها "مليئة بالأيونات السالبة" وتوفر خصائص صحية لإزالة السموم.
المصدر: الحرة
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