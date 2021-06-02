ما الفرق بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس؟

"الإجهاد الحراري" (Heat exhaustion) حالة تسبق ضربة الشمس (Heatstroke)، ويمكن أن تتطور إليها، وعموما لا يعد الإجهاد الحراري خطيرا إذا جرى تبريد الشخص خلال 30 دقيقة، أما إذا تطور إلى ضربة شمس فيجب طلب الإسعاف.ما علامات الإجهاد الحراري؟الصداع.الدوخة والارتباك.فقدان الشهية.التعرق الزائد.شحوب البشرة.تشنجات في الذراعين والساقين والمعدة.تسارع التنفس أو النبض.درجة حرارة الجسم 38 مئوية أو أعلى.الشعور الشديد بالعطش.غالبا ما تكون الأعراض هي نفسها عند البالغين والأطفال، ولكن الأطفال قد يصابون بارتخاء ونعاس، وذلك وفقا لخدمات الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.ما الإسعافات الأولية للإجهاد الحراري؟نقل الشخص إلى مكان بارد.يطلب من الشخص الاستلقاء ورفع قدميه قليلا.شرب الكثير من الماء.تبريد الجلد بالماء، مع استعمال مروحة.المراقبة حتى يتحسن المصاب، ويجب أن تنخفض حرارة الجسم خلال 30 دقيقة.إذا لم تتحسن الحالة خلال 30 دقيقة، أو ارتفعت حرارته إلى 40، فيجب الاتصال بالإسعاف، لأن الإجهاد الحراري تطور إلى ضربة شمس.ضربة الشمسضربة الحر أو ضربة الشمس هي ظرف صحي خطير ناجم عن التعرض لمصدر حرارة (مثل أشعة الشمس) لفترة طويلة، أو القيام بنشاط جسمي في جو حار. ويعتبر الشخص مصابا بضربة الحر إذا تجاوزت حرارته 40 مئوية. ورغم أن الجسم لديه آليات لخفض درجة حرارة الجسم فإنه يفشل في ذلك في حالة الإصابة بضربة الحر، مما يؤدي إلى بقاء درجة حرارة الجسم مرتفعة.وقد يؤدي الارتفاع في درجة الحرارة إلى حدوث تشنجات لدى المصاب، كما قد يصاب بالإنهاك الحراري الذي تشمل أعراضه التعرق الشديد والغثيان والدوار. ومع استمرار ارتفاع درجة حرارة الجسم، فإن الضرر قد يصل إلى الدماغ والكلى والعضلات، مما يسبب عواقب خطيرة على الصحة وقد يسبب الوفاة.أعراض ضربة الشمس:عدم التعرق رغم أن الجو حار للغاية.درجة حرارة الجسم 40 درجة مئوية أو أعلى.تسارع أو ضيق في التنفس.فقدان الوعي.الإسعافات الأولية لضربة الشمس:يعتمد علاج ضربة الحرارة على تبريد جسم المصاب واستدعاء الطوارئ فورا، لأن ضربة الشمس قد تؤدي للموت، ويفضل أن يتصل شخص بالإسعاف بينما يقوم آخر بالتعامل مع المصاب، وذلك عبر:إبعاد الشخص عن مصدر الحرارة، كإدخاله إلى البيت أو إبعاده عن أشعة الشمس ووضعه في مكان ظليل.تخفيف الملابس عن المصاب.تغطيس المصاب في الماء البارد، أو صبه عليه في مكانه.وضع كمادات الثلج على جسم المصاب.شرب الماء إذا كان الشخص واعيا وقادرا على ذلك.