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صحة
زيت جوز الهند قد يحميك من كورونا... اليك التفاصيل
Lebanon 24
02-06-2021
|
21:00
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مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تشدد منظمة الصحة العالمية دائما على التغذية الجيدة للحالات التي لا تستدعي دخول المستشفى والبقاء بالمنزل بعيدا عن الآخرين، وذلك لمحاربة هذا الوباء الذي فتك بالعالم منذ أكثر من عام مخلفاً ملايين الإصابات.
وفي هذا الشأن، كشفت دراسة حديثة أجراها "معهد أبحاث الغذاء والتغذية" التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا في الفلبين، أن إضافة زيت جوز الهند البكر إلى الوجبات الغذائية، يساعد في الشفاء من مرض كوفيد 19.
كما أكد المعهد أنه "يمكن استخدام زيت جوز الهند البكر كمكمل غذائي مساعد مع الحالات المحتمل في إصابتها بكوفيد 19، وذلك بسبب خصائصه المناعية والمضادة للفيروسات"، وفق ما نقلته صحيفة "مانيلا تايمز".
وقد شملت الدراسة - التي نشرت نتائجها في مجلة "جورنال أوف فانكشونال فوودز" الدولية - 63 شخصا كانوا مقيمين في اثنين من المرافق الخاصة بعزل مرضى كورونا في منطقة سانتا روزا بإقليم لاجونا.
يشار إلى أن فيروس كورونا أصاب أكثر من 171 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين تجاوز إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس عتبة 3,57 مليون حتى اليوم الأربعاء.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
المصدر:
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