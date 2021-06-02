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صحة
ما هي أفضل فاكهة يمكنها خفض ضغط الدم؟
Lebanon 24
02-06-2021
|
23:00
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يرتفع ضغط الدم أكثر من خلال استهلاك الصوديوم (مثل الملح)، ويحتوي الموز على البوتاسيوم، وهو معدن يمكنه مواجهة مستوى الملح في الجسم، ولهذا السبب يعتبر إضافة رائعة لنظام غذائي صحي.
ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يكرهون طعم أو قوام الموز، ما هي الفاكهة الأخرى التي يمكن أن تستمتعوا بها للمساعدة في خفض مستويات ضغط الدم؟.
استشهدت المجلة الأميركية للتغذية السريرية بالبحث الذي تم من خلاله دراسة النظام الغذائي لأكثر من 110000 شخص. وجمعت البيانات من استبيان شبه كمي لتكرار الطعام.
وعلى مدار 16 عاما، تم تحديث هذا الاستبيان كل أربع سنوات. وأصيب أكثر من 34000 شخص بارتفاع ضغط الدم خلال فترة 16 عاما.
وعند تحليل البيانات، فإن أولئك الذين تناولوا التوت، مثل الفراولة أو العنب البري، انخفض لديهم خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة ثمانية بالمائة.
ويحتوي التوت على مركب مضاد للأكسدة يعرف باسم الأنثوسيانين، ويعتقد أنه يساعد في خفض ضغط الدم.
ومن أجل تقليل قراءة ضغط الدم، تنصح NHS بتقليل كمية الملح في نظامك الغذائي.
وتشمل تدخلات نمط الحياة الأخرى الحد من الكحول والكافيين، وممارسة الرياضة بانتظام، وفقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن.
وتوصي NHS أيضا بعدم التدخين، لأن هذا يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.
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