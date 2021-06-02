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صحة
الرياضة أفضل من الجراحة لآلام الظهر
Lebanon 24
02-06-2021
|
23:00
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كشف تقرير لصحيفة الغارديان أن عدد الذين يشكون من آلام الظهر والكتف والرقبة في ازدياد ملحوظ في ظل جائحة كورونا، إلا أن الخبر السار هو أنها ربما ليست بالسوء الذي نظنه. يقول كريس ميرسر، استشاري العلاج الطبيعي المتخصص في آلام الظهر: "الأمر ليس خطيراً. والنشاط أمر ضروري لتجنّب آلام الظهر، والتعافي منها".
قد يكون القيام بأي نشاط وأنت تتألم أمراً مخيفاً، لكن جاك نونان، أستاذ اللغة الإنكليزية المتقاعد، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يعيش في فيلادلفيا، كان يعاني من آلام عرق النسا الشديدة، ولكنه تعافى الآن، ويعتقد أن نظام التمرين، الذي طوره، ساعده في التعافي وجنّبه الجراحة.
يقول نونان إن "هناك الكثير من الأدلة على أن التمارين مفيدة لتخفيف آلام الظهر، غير أن الأبحاث لا تشير إلى أن أحد أشكال التمارين أفضل من الآخر، فربما يناسب أحدهم ركوب الأمواج، وآخر ركوب الدراجة. الفكرة الأساسية هي أن تتحرك".
وتشير التقديرات إلى أن %80 من البالغين يعانون من آلام الظهر في مرحلة ما من أعمارهم، ويمكنهم تخفيف الآلام بطرق بسيطة وسهلة من دون الحاجة إلى الجراحة.
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