صحة

الرياضة أفضل من الجراحة لآلام الظهر

Lebanon 24
02-06-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-829530-637582878250358815.jpeg
Doc-P-829530-637582878250358815.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف تقرير لصحيفة الغارديان أن عدد الذين يشكون من آلام الظهر والكتف والرقبة في ازدياد ملحوظ في ظل جائحة كورونا، إلا أن الخبر السار هو أنها ربما ليست بالسوء الذي نظنه. يقول كريس ميرسر، استشاري العلاج الطبيعي المتخصص في آلام الظهر: "الأمر ليس خطيراً. والنشاط أمر ضروري لتجنّب آلام الظهر، والتعافي منها".

قد يكون القيام بأي نشاط وأنت تتألم أمراً مخيفاً، لكن جاك نونان، أستاذ اللغة الإنكليزية المتقاعد، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يعيش في فيلادلفيا، كان يعاني من آلام عرق النسا الشديدة، ولكنه تعافى الآن، ويعتقد أن نظام التمرين، الذي طوره، ساعده في التعافي وجنّبه الجراحة.

يقول نونان إن "هناك الكثير من الأدلة على أن التمارين مفيدة لتخفيف آلام الظهر، غير أن الأبحاث لا تشير إلى أن أحد أشكال التمارين أفضل من الآخر، فربما يناسب أحدهم ركوب الأمواج، وآخر ركوب الدراجة. الفكرة الأساسية هي أن تتحرك".
وتشير التقديرات إلى أن %80 من البالغين يعانون من آلام الظهر في مرحلة ما من أعمارهم، ويمكنهم تخفيف الآلام بطرق بسيطة وسهلة من دون الحاجة إلى الجراحة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2021-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:09 | 2021-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2021-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:15 | 2021-06-03
16:00 | 2021-06-02
14:00 | 2021-06-02
11:00 | 2021-06-02
09:00 | 2021-06-02
07:10 | 2021-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website