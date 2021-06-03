صحة

كيف يعمل الشاي الساخن على تبريد الجسم في الصيف؟

Lebanon 24
03-06-2021 | 11:00
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يعرف الجميع تأثير المشروبات الباردة على تخفيف المعاناة من ارتفاع درجة حرارة الطقس في فصل الصيف، لكن ماذا عن تأثير المشروبات الساخنة في مثل هذه الأجواء؟

توصلت دراسات حديثة إلى أن المشروبات الساخنة مثل الشاي تكون أكثر قدرة على تبريد الجسم، حسبما ذكر موقع "dailymedicalinfo".

رغم عدم وجود أدلة كافية تثبت أن تناول المشروبات الساخنة يساعد على تبريد الجسم، وذلك حسب ما أشارت إليه بعض الأبحاث من جامعة أوتاوا، إلا أنه توجد دراسة واحدة تشير إلى أن تناول كمية قليلة من مشروب ساخن يؤدي إلى زيادة معدل التعرق دون رفع درجة حرارة الجسم.
 ويعمل العرق على تبريد الجسم، ما يعني أن المشروبات الساخنة أفضل لتبريد الجسم من المشروبات الباردة ولكن بشروط معينة، وهي أنه لا يتم الشعور بتأثير التبريد عن طريق المشروبات الساخنة إلا عند تبخر العرق بشكل كامل وهذا الأمر يتناقض من التأثير السريع للمياه أو المشروبات المثلجة التي يظهر تأثيرها فورا.

كذلك، فإن تبريد الجسم بالمشروبات الساخنة يعمل في ظروف معينة، لذلك فإذا كنت تتعرق بشكل متزايد أو أن رطوبة الجو عالية، أو كنت ترتدي ملابس لا تساعد على التخلص من الرطوبة فإن تناول المشروبات الساخنة سيجعلك تشعر بالحرارة أكثر.

وقدم البروفيسور " Peter McNaughton" تفسيرا لتلك الظاهرة، وهو أن مستقبلات الحرارة التي توجد في اللسان والحلق تتفاعل مع المحفزات الحرارية بالتعرق، بغض النظر عن درجة الحرارة، وهذه المستقبلات تكون السبب الذي يؤدي إلى التعرق عند تناول الأطعمة الحارة أيضا.
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