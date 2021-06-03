النظام الغذائي المثالي يجنبنا الأمراض الفجائية

أكد خبراء التغذية أن تنوع الطعام وتناول المواد الغذائية الغنية بالسكريات والخالية من الدهون، مثل الأرز، الخبز، البطاطس، ضروري لأنها تزود الجسم بالطاقة والفيتامينات.ولا بد أن ينصح بتناول الخضراوات، والعصائر، والفواكه طازجة بشكل يومي وتناول اللحوم والأسماك لأنها تحتوي على المواد الغذائية والطاقة المهمة للجسم لكن الإكثار منها له أضرار كبيرة ويسبب أمراضًا خطيرة.نصائح للمحافظة على الصحة العقلية والنفسيةـ تقدير الذات ينبغي على الفرد التعامل مع نفسه بما تستحقه من اللطف والاحترام، تجنب النقد الذاتي.– تخصيص وقت لممارسة الهوايات والمشروعات وتوسيع الآفاق.– توطيد العلاقات مع أفراد العائلة والأشخاص المحيطين:-تساعد العلاقات القوية مع أفراد الأسرة وغيرهم من الأفراد المحيطين على جعل الصحة النفسية في حال أفضل، ومساعدة الآخرين لأنها تسهم في الشعور بالسعادة وتحسين الصحة النفسية والعقلية.