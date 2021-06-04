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صحة
خطأ مميت نرتكبه عند الشعور بالصداع
Lebanon 24
04-06-2021
|
12:00
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أعلن الطبيب الروسي ألكسندر يفدوكيموف، أخصائي طب الأعصاب، أن تناول الأدوية عند الشعور بالصداع قد يشكل خطرا مميتا.
ويشير الأخصائي في حديث تلفزيوني، إلى أن مثل هذه الأعراض قد تخفي أمراضا تهدد الحياة.
ويقول: "يمكن أن يظهر الصداع في حالات تسبق الجلطة الدماغية، وفي حالة الارتفاع المفاجئ في مستوى ضغط الدم وتمزق الأوعية الدموية. فإذا قرر الشخص تناول الأدوية لكبح الألم، فقد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة بما فيها الموت".
ويحذر الأخصائي المرضى من الاستخفاف بحالتهم الصحية، لأن تناول الأدوية المسكنة، يمكن أن يكبح الأعراض، في حين يستمر المرض بالتطور.
ويقول، "في هذه الحالة نكون قد فقدنا الوقت المناسب للعلاج".
وينصح يفدوكيموف، عند ظهور ألم حاد غير طبيعي في الرأس لم يسبق أن شعر به الشخص سابقا، بضرورة استشارة الطبيب فورا ، لتجنب العواقب الوخيمة.
ويضيف، بالطبع قد يكون الصداع بسبب الإجهاد المفرط أو الصداع النصفي.
المصدر: نوفوستي
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