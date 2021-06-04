ماذا تعرف عن حمية الكربوهيدرات البطيئة؟

ننتقل إلى مجلة "فرويندين" الألمانية التي تحدثت عن حمية الكربوهيدرات البطيئة (Slow Carb). وتعتمد هذه الحمية على ‫الإقلال من تناول الكربوهيدرات مع التخلي عن الحلويات، وهو ما يزيد ‫قدرة الجسم على حرق الدهون دون احتساب السعرات الحرارية.‫وعلى العكس من الحمية منخفضة الكربوهيدرات فإن التركيز ينصب هنا على ‫"الكربوهيدرات البطيئة" التي تحبس الكثير من الماء في المعدة، ومن ثم ‫يشعر المرء معها بالشبع وقتا أطول.وفي ما يأتي أهم المفاهيم التي تعتمد ‫عليها حمية الكربوهيدرات البطيئة:‫تجنب الكربوهيدرات البيضاء‫تعدّ الكربوهيدرات المستمدة من الدقيق الأبيض من الممنوعات في حمية ‫الكربوهيدرات البطيئة، مثل الخبز الأبيض والمعكرونة المصنوعة من دقيق ‫القمح والأزر الأبيض والمخبوزات والأطعمة المقلية، حتى إن منتجات الحبوب ‫الكاملة مثل الشوفان يجب الإقلال من تناولها قدر الإمكان، وفي المقابل ‫ينبغي الاعتماد على البقوليات مثل الحمص والفاصوليا والخضراوات ‫كمصدر مثالي للكربوهيدرات.‫تكرار الوجبات‫وجود كثير من خيارات الطعام سرعان ما يؤدي إلى انحراف المرء عن النظام ‫الغذائي المتبع، ولذلك من الأفضل التركيز على مجموعة قليلة من الأطعمة ‫وتكرارها في الوجبات. وتعتمد حمية الكربوهيدرات البطيئة على 5 أطعمة ‫رئيسة، هي البروتين والخضراوات منخفضة النشاء والبقوليات والدهون ‫والتوابل، ويمكن للمرء أن يأكل كمية كبيرة من أول 3 مجموعات غذائية ‫حتى يشبع، ويتناول الدهون والتوابل باعتدال.تشغيل الفيديو‫التخلي عن المشروبات غير الصحية‫لا تكاد توفر المشروبات التي تحتوي على كثير من السعرات الحرارية، مثل ‫عصائر الفاكهة والكولا والصودا، أي قيمة غذائية، ولكنها تمد ‫الجسم بكثير من السعرات الحرارية غير الضرورية، ونصحت المجلة ‫الألمانية بالتركيز على شرب الماء والقهوة والشاي غير المحلّى.و‫على الرغم من أن الفاكهة تعدّ من الأطعمة الصحية لأنها تحتوي على ‫كثير من الفيتامينات والألياف، فإنها من العناصر الغذائية ‫الممنوعة في حمية الكربوهيدرات البطيئة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة ‫الفركتوز الذي يمنع حرق الدهون، وبدلا من ذلك يمكن تناول وجبات خفيفة مثل الطماطم أو ‫الأفوكادو.وفي النهاية فإن حمية الكربوهيدرات البطيئة ليست نظام حياة دائم، والفاكهة ضرورية جدا ويجب تناولها، ولكن يمكن اتباع حمية الكربوهيدرات البطيئة مدة معينة، أسبوعا أو أسبوعين، يكون التركيز خلالها على الخضراوات والطماطم، ثم العودة لتناول غذاء صحي ومتزن يشمل الفواكه، مع ضرورة استشارة الطبيب.