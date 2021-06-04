كورونا يدمر خلايا في البنكرياس ويصيب بعض المرضى بالسكري.. هذا ما كشفته دراسة





وفقًا لما ذكره باحثون أميركيون، فإن إتلاف هذه الخلايا المنتجة للأنسولين، والمعروفة باسم خلايا بيتا، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض مرض السكري، خاصة مرض السكري من النوع الأول، حيث ينتج البنكرياس بالفعل القليل من الأنسولين أو لا ينتج أي أنسولين.



قال الباحث المشارك في الدراسة بروفيسور بيتر جاكسون، الأستاذ في قسم علم الأحياء الدقيقة والمناعة بكلية طب جامعة ستانفورد: إذا تعرض مريض يعاني من مرض السكري بالفعل، لعدوى كوفيد-19، فإن فيروس كورونا سيقضي على خلايا بيتا المتبقية لديه مما يؤدي لتدهور حالته الصحية بشكل قوي.



كما تشير بعض الدراسات، سبق أن قام موقع Live Science بنشرها، إلى أن كوفيد-19 الحاد ربما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري لأشخاص لا يعانون منه، مما يؤكد احتمالات استهداف فيروس كورونا لخلايا بيتا. توصلت دراسة جديدة إلى أن فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 يمكن أن يصيب الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس، مما يقلل من قدرتها على إفراز الأنسولين ويسبب أحيانًا موت الخلايا، بحسب ما نشره موقع Live Science.وفقًا لما ذكره باحثون أميركيون، فإن إتلاف هذه الخلايا المنتجة للأنسولين، والمعروفة باسم خلايا بيتا، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض مرض السكري، خاصة مرض السكري من النوع الأول، حيث ينتج البنكرياس بالفعل القليل من الأنسولين أو لا ينتج أي أنسولين.قال الباحث المشارك في الدراسة بروفيسور بيتر جاكسون، الأستاذ في قسم علم الأحياء الدقيقة والمناعة بكلية طب جامعة ستانفورد: إذا تعرض مريض يعاني من مرض السكري بالفعل، لعدوى كوفيد-19، فإن فيروس كورونا سيقضي على خلايا بيتا المتبقية لديه مما يؤدي لتدهور حالته الصحية بشكل قوي.كما تشير بعض الدراسات، سبق أن قام موقع Live Science بنشرها، إلى أن كوفيد-19 الحاد ربما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري لأشخاص لا يعانون منه، مما يؤكد احتمالات استهداف فيروس كورونا لخلايا بيتا.

لا يزال هذا الاتجاه قيد البحث، ولكن بالنظر إلى البيانات الجديدة، قال جاكسون إنه يعتقد أن الفيروس ربما يؤدي أحيانًا إلى الإصابة بمرض السكري عن طريق إصابة خلايا بيتا؛ مرجحًا أن يحدث هذا التدهور لدى أشخاص لديهم مقدمات داء السكري، أو حالات صحية أخرى ربما تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، عندما يتعرضون لحالة شديدة من كوفيد-19.



خطر أكبر على مرضى السكري

ووفقا للمركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، فإن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2 - حيث يصنع الجسم بعض الأنسولين ولكن الأنسجة لا تستطيع تناوله بسبب مقاومة الأنسولين - يواجهون خطرًا أكبر للإصابة بأعراض كوفيد-19 الشديدة. وبشكل عام، يكون الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بمضاعفات عند الإصابة بأي فيروس، لأن الحالة يمكن أن تضعف وظائف جهاز المناعة.