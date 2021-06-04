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صحة
العلاج بالخلايا الجذعية يمكن أن يحارب مرضاً شائعاً.. ما هو؟
Lebanon 24
04-06-2021
|
16:00
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أظهرت دراسة نُشرت الخميس في دورية الخلايا الجذعية للطب الانتقالي، أن العلاج بالخلايا الجذعية قد يقلل من الاعتماد على الأنسولين أو الأدوية الأخرى لعلاج السكري من النوع الثاني.
وقال الباحثون إن التجربة السريرية التي أجروها في معهد فينميك لأبحاث الخلايا الجذعية وتكنولوجيا الجينات في هانوي، أظهرت أن العلاج الخلايا، سمح لبعض المرضى بتقليل أو إلغاء حاجتهم إلى أدوية أخرى لفترة من الزمن.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة المشتركة ليم نغوين، مدير الأبحاث في مركز فينميك الطبي، إن الإجراء آمن ويفتح الطريق أمام المزيد من التجارب السريرية التي تستكشف الفوائد المحتملة لهذا العلاج لدى المرضى غير البدناء.
وأكد الباحثون على أن التجارب أظهرت أن المرضى العاديين، استفادوا أكثر من العلاج مقارنة مع المرضى البدناء.
وركزت التجربة على 30 بالغاً، بتتبع مستويات الغلوكوز في دمائهم، على مدار عام واحد.
وفي نهاية التجربة، شهد الذين خضعوا للعلاج بالخلايا الجذعية، تحسناً ملحوظاً لفترة مؤقتة دون حاجة للأنسلين، وفق موقع "يو بي آي".
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