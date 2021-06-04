صحة

لمن تلقى لقاح كورونا.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
04-06-2021 | 21:04
A-
A+
Doc-P-830125-637584376165548825.jpg
Doc-P-830125-637584376165548825.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتواصل عمليات التطعيم ضد فيروس "كورونا" حول العالم، في حين أن الاصابات آخذة في الازدياد والارتفاع.

ووسط ذلك، يطرح العديد من الأشخاص سؤالاً أساسياً: هل أحتاج إلى إجراء اختبار كُورونا في حال كنت قد تلقيت اللقاح المضاد للفيروس في وقت سابق؟.

وفي هذا الاطار، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الإجابة على هذا السؤال هي "لا"، إذ يمكنك تخطي الاختبار الروتيني ولكن مع بعض الاستثناءات.

وللتوضيح، تشير أحدث الإرشادات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أنك لست بحاجة إلى الخضوع للاختبار أو الحجر الصحي إذا تم تطعيمك بالكامل، حتى لو تعرضت لشخص مريض ومصاب بـ"كُورونا".

غير أنّ الاستثناء الذي يلزمك بإجراء فحص "كورونا" حتى لو كنت تلقيت اللقاح بشكل كامل، هو إذا ظهرت عليك أعراض الفيروس مثل الحمى والسعال والتعب، بحسب "أسوشيتد برس".
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2021-06-04
14:00 | 2021-06-04
11:00 | 2021-06-04
09:00 | 2021-06-04
07:00 | 2021-06-04
06:39 | 2021-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website