لمن تلقى لقاح كورونا.. إليكم هذا الخبر

تتواصل عمليات التطعيم ضد فيروس "كورونا" حول العالم، في حين أن الاصابات آخذة في الازدياد والارتفاع.ووسط ذلك، يطرح العديد من الأشخاص سؤالاً أساسياً: هل أحتاج إلى إجراء اختبار كُورونا في حال كنت قد تلقيت اللقاح المضاد للفيروس في وقت سابق؟.وفي هذا الاطار، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الإجابة على هذا السؤال هي "لا"، إذ يمكنك تخطي الاختبار الروتيني ولكن مع بعض الاستثناءات.وللتوضيح، تشير أحدث الإرشادات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أنك لست بحاجة إلى الخضوع للاختبار أو الحجر الصحي إذا تم تطعيمك بالكامل، حتى لو تعرضت لشخص مريض ومصاب بـ"كُورونا".غير أنّ الاستثناء الذي يلزمك بإجراء فحص "كورونا" حتى لو كنت تلقيت اللقاح بشكل كامل، هو إذا ظهرت عليك أعراض الفيروس مثل الحمى والسعال والتعب، بحسب "أسوشيتد برس".