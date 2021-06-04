صحة

الوجبات السريعة خطر على صحة الأطفال

Lebanon 24
04-06-2021 | 23:00
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حذر خبير التغذية الألماني ماتياس ريدل من خطورة الوجبات السريعة، كالبيتزا والبرجر، على صحة الأطفال؛ ذلك أنها ترفع خطر الإصابة بالبدانة وداء السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وسرطان القولون.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة ينصح ريدل الآباء بإرشاد الأطفال إلى الطعام الصحي مبكرا، مشيرا إلى أن حاسة التذوق لدى الطفل تتشكل في العام الأول والثاني من عمره.

وبناء على ذلك يتعين على الطفل أن يتعلم كيفية تحمل المواد المرة الموجودة في النباتات. وإذا لم يتعلم الطفل ذلك فستزداد احتمالية رفضه للخضروات لاحقا.

ولأن الممنوع مرغوب فإن الخبير الألماني يرى أنه لا بأس من أن يتناول الطفل الوجبات السريعة بمعدل لا يزيد عن مرة أو مرتين في الشهر.
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