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صحة
لخسارة الوزن بسرعة.. إليكم 4 عادات يجب ممارستها في الصباح
Lebanon 24
05-06-2021
|
14:00
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يسعى كل شخص لخسارة الوزن الزائد لديه، وما يجب معرفته أن هناك سلسلة من الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق خسارة صحية وسريعة للدهون، خصوصاً خلال فترة الصباح.
وفي السياق، ذكرت خبيرة التغذية الأسترالية ليان وارد سلسلة من العادات التي يجب اتباعها في الصباح لخسارة الدهون وتحقيق وزن صحي بسرعة، وإليكم أبرزها:
القيام بمجهود حركي
تقول الخبيرة أنه يجب الخروج إلى الهواء الطلق والتعرض لأشعة الشمس للحصول على “فيتامين د” وممارسة نشاط حركي مثل المشي أو بعض التمارين الرياضية.
ومع هذا، تنصح وارد بممارسة نشاط حركي لمدة لا تقل عن نصف ساعة يومياً لما في ذلك من أهمية كبرى لتحفيز خسارة الوزن، مع استنشاق هواء نقي، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
شرب الماء
بينما يوصيك الكثير من خبراء الصحة بشرب الماء مع الليمون أو خل التفاح أو الكلوروفيل أول شيء في الصباح، تقول وارد إن شرب كوب واحد من الماء بعد الاستيقاظ مباشرة قد يفي بالغرض ويرطب الجسم.
وتشير وارد إلى أننا غالباً ما نظن بأننا جائعون بسبب الشعور بالعطش، لذلك في كل مرة تعتقد بأنك جائع، تناول كوباً من الماء، وستعرف إن كان شعورك بالجوع ناجم عن العطش أم عن جوع حقيقي.
الحصول على البروتين
تنصح ليان بالتركيز على تناول البروتين والألياف في أول وجبة في الصباح، وتشمل الأطعمة التي تحتوي على البروتين، البيض والزبادي اليوناني والجبن القريش وزبدة الفول السوداني. أما الأطعمة التي تحتوي على الألياف فتشمل التوت واللوز وأطعمة عديدة أخرى.
تناول الطعام عند الشعور بالجوع
يظن البعض بأن تناول الطعام أمر واجب بمجرد الاستيقاظ من النوم، لكنّ الخبيرة الصحية تنصح بعدم تناول الطعام إلا إذا كنت تشعر بالجوع بالفعل بعد الاستيقاظ صباحاً، لأن الجسم قد يكون لديه مخزون فائض من الطاقة من اليوم السابق ويحتاج إلى حرقه قبل أن يطلب المزيد.
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