صحة

بالارقام... هذه هي اخر تطورات كورونا حول العالم

Lebanon 24
06-06-2021 | 05:47
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أظهرت بيانات مجمعة أن "إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع لنحو 173 مليوناً حتى صباح اليوم الأحد، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم من 2.1 مليار جرعة".

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، عند الساعة 7.30 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 172 مليوناً و989 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و721 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرغ" للأنباء عن إعطاء نحو مليارين و 99 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وكولومبيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وروسيا وتركيا وإندونيسيا وكندا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
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