25
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
بالارقام... هذه هي اخر تطورات كورونا حول العالم
Lebanon 24
06-06-2021
|
05:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت بيانات مجمعة أن "إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع لنحو 173 مليوناً حتى صباح اليوم الأحد، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم من 2.1 مليار جرعة".
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، عند الساعة 7.30 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 172 مليوناً و989 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و721 ألف حالة.
وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرغ" للأنباء عن إعطاء نحو مليارين و 99 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وكولومبيا وإيران وبولندا والمكسيك.
وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وروسيا وتركيا وإندونيسيا وكندا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
تابع
الأكثر قراءة
انتشار للجيش بين عين الرمانة والشياح.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
انتشار للجيش بين عين الرمانة والشياح.. ماذا يحصل؟
16:13 | 2021-06-06
06/06/2021 04:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الصيفية ولعانة مع ملكة جمال لبنان .. شاهدوا مايا رعيدي بالمايوه على شاطئ البترون (صور)
Lebanon 24
الصيفية ولعانة مع ملكة جمال لبنان .. شاهدوا مايا رعيدي بالمايوه على شاطئ البترون (صور)
02:00 | 2021-06-07
07/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. رجل يرمي نفسه عن صخرة الروشة ويفارق الحياة (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. رجل يرمي نفسه عن صخرة الروشة ويفارق الحياة (فيديو)
13:04 | 2021-06-06
06/06/2021 01:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: أذهب الى بعبدا بشرط
Lebanon 24
الحريري: أذهب الى بعبدا بشرط
23:19 | 2021-06-06
06/06/2021 11:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رفضه الكشف عن اسمها.. أول صورة لخطيبة مروان خوري
Lebanon 24
بعد رفضه الكشف عن اسمها.. أول صورة لخطيبة مروان خوري
15:29 | 2021-06-06
06/06/2021 03:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
11:00 | 2021-06-07
اليك كل ما تريد معرفته عن جرعات لقاح "كورونا"
09:00 | 2021-06-07
هل يمكن التخلص من "كورونا" عبر العلاج الخاص بـ "الايدز"؟
07:00 | 2021-06-07
كيف تهزم "كرشك"؟
05:00 | 2021-06-07
"ذراع كوفيد" يدخل قائمة الأعراض الجانبية للقاح كورونا
02:00 | 2021-06-07
أزمة "وجودية" تحدق بالرجال!
23:00 | 2021-06-06
أميركا تبتّ في أول علاج يوقف الزهايمر
فيديو
مشهدٌ مرعب.. شاهدوا كيف انفجر الهاتف بيد هذا الشاب!
Lebanon 24
مشهدٌ مرعب.. شاهدوا كيف انفجر الهاتف بيد هذا الشاب!
08:00 | 2021-06-07
07/06/2021 18:40:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد غريب جدا... جزيرة مغطاة بالبيوض! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد غريب جدا... جزيرة مغطاة بالبيوض! (فيديو)
14:00 | 2021-06-06
07/06/2021 18:40:52
Lebanon 24
Lebanon 24
على بعد مليار سنة ضوئية من الأرض.. انفجار هائل لنجم عملاق! (فيديو)
Lebanon 24
على بعد مليار سنة ضوئية من الأرض.. انفجار هائل لنجم عملاق! (فيديو)
11:00 | 2021-06-06
07/06/2021 18:40:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact