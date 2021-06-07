صحة

أزمة "وجودية" تحدق بالرجال!

Lebanon 24
07-06-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-830722-637586489199061174.jpg
Doc-P-830722-637586489199061174.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدي باحثون، قلقا متزايدا إزاء الانخفاض المستمر في عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال، وسط مخاوف من أن يهدد مستقبل الجنس البشري، إذا استمر "التراجع" بالوتيرة الحالية.

ووصفت خبيرة علم الأوبئة في مستشفى "ماونت سيناي" بنيويورك، شانا سوان، هذا التراجع في عدد الحيوانات المنوية بـ"أزمة العالم الوجودية".
ونبهت الباحثة إلى أزمة الخصوبة المقلقة لدى الرجال في كتاب بعنوان "العد التنازلي"، في مسعى إلى التوعية بخطورة هذا التراجع.
ووجدت الخبيرة الصحية إلى جانب باحثين آخرين، أن عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال تراجع في مناطق كثيرة؛ منها أوروبا وشمال أميركا وأستراليا ونيوزيلندا.
وكشفت الدراسة الطبية أن عدد الحيوانات المنوية لدى رجال هذه المناطق والبلدان تراجع بما يقارب 60 في المئة منذ 1973.
ويقول الباحث في علم الأوبئة بالجامعة العبرية، هاغاي ليفين، إن هناك خطرا بالفعل، بينما يحاول خبراء فهم سبب حصول هذا التراجع.
في غضون ذلك، قالت الباحثة بجامعة هارفارد، سارة ريتشاردسون، إنه في حال صحت الأرقام بشأن التراجع الكبير في عدد الحيوانات المنوية فإن الأمر يتعلق بـ "بيانات مفزعة".
وبحسب معايير منظمة الصحة العالمية، فإن السائل المنوي يكون فيه عدد كاف من الحيوانات المنوية، حين يتراوح العدد بين 15 و250 مليون حيوان في الميليمتر.
المصدر: "سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
11:00 | 2021-06-07
09:00 | 2021-06-07
07:00 | 2021-06-07
05:00 | 2021-06-07
23:00 | 2021-06-06
16:00 | 2021-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website