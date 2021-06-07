صحة

العمل المنزلي يهددك بنقص هذا الفيتامين

Lebanon 24
07-06-2021 | 14:00
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حذرت مجلة "أبوتيكن أومشاو" من أن العمل المنزلي في ظل جائحة كورونا يرفع خطر الإصابة بنقص فيتامين "د"، الذي يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العضلات والعظام وجهاز المناعة.
وأوضحت المجلة الألمانية المعنية بالصحة أن السبب في ذلك هو أن الجسم يحتاج أشعة الشمس ليتمكن من بناء هذا الفيتامين بنفسه والمعروف أيضاً باسم "فيتامين الشمس".
ولمساعدة الجسم على بناء فيتامين "د" لا داعي إلى أخذ حمام شمسي طويل، بل يكفي تعريض الوجه واليدين والأذرع والساقين لأشعة الشمس يومياً. ويمكن إمداد الجسم بفيتامين "د" من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل السلمون والبيض والفِطر.
وحذرت "أبوتيكن أومشاو" من تناول مكملات فيتامين "د" من دون الرجوع إلى الطبيب، نظراً لأن الإفراط في تناول فيتامين "د" يرفع خطر الإصابة بحصوات الكلى أو تكلس الكلى .
 
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