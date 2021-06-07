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صحة
احمرار العينين.. الاكتشاف المبكر مفتاح العلاج
Lebanon 24
07-06-2021
|
23:00
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لا أحد يحب النظر في المرآة ورؤية عينين محتقنتين بالدم. هذا الاحمرار ناتج عن تورم أو تهيج الأوعية الدموية في عينيك لعدد من الأسباب. في حين أن الاحمرار قد يكون ناتجًا عن شيء غير ضار نسبيًا، والذي لا يتطلب سوى علاج بسيط، فقد تكون هناك مشكلات أخرى تعيث فسادًا في عينيك، وتحتاج إلى مزيد من الاهتمام الفوري والأكثر خطورة.
تظهر عيون محتقنة بالدم عندما لا تحصل عينك على كمية كافية من الأكسجين. وذلك عندما تمتلئ الأوعية الدموية بالدم وتصبح أكبر من المعتاد كما يذكر موقع Medical News Today. غالبًا ما تكون الأوعية الدموية الملتهبة في العين ناتجة عن نوع من المهيجات. إن جزيئات صغيرة من الغبار والدخان وحبوب اللقاح قد تسبب تضخم الأوعية الدموية. يمكن أيضا أن يسبب الهواء الجاف أو الماء المعالج بالكلور أو التعرض لفترات طويلة من الشمس أيضًا تهيج العين. وإذا كنت قد أصبت بسعال سيئ حقًا، أو رفعت شيئًا ثقيلًا جدًا، فربما تكون قد عانيت من انفجار في الأوعية الدموية. إنه مظهر مزعج، لكنه ليس خطرًا في العادة.
تعد عدوى العين واحدة من أكثر المشكلات التي يجب الانتباه إليها. التهاب الملتحمة، المعروف أكثر بالعين الوردية، هو عدوى فيروسية أو بكتيرية شائعة بين الأطفال. يمكن أن ينتشر عن طريق لمس عينك المصابة، ثم لمس سطح اتصل به شخص آخر. غسل يديك بشكل متكرر وعدم لمس عينيك، إذا كانت عينك وردية، سيساعد على وقف انتشاره.
إذا كنت تشك في أن احتقان عينيك بالدم ناتج عن مهيجات بيئية، فقد تجد بعض الراحة في شطف عينيك بالماء أو استخدام قطرات العين.
قد يساعد الضغط الدافئ أيضًا في تخفيف احمرار العين. يمكن أن تسبب أنواع أخرى من عدوى العين أيضًا الاحمرار، لذلك من الأفضل استشارة الطبيب إذا كنت تشك في احتمال إصابتك به. إذا كان لديك إصابة في العين، فمن المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى رأي خبير حول الخطوات التي يجب اتخاذها للمساعدة في الشفاء. يعد اكتشاف حالات العين مبكرًا هو المفتاح للتأكد من زوال الاحمرار بسرعة. يمكن أن يوفر عليك الاتصال بطبيبك للحصول على تشخيص رسمي الانزعاج والوقت، وقد يساعدك أيضًا في تجنب الإصابة الدائمة وفقدان البصر.
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