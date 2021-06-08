صحة

تعرفوا على أغنى مصادر مضادات الأكسدة التي تقي من السرطان

Lebanon 24
08-06-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-831236-637587712101583404.jpg
Doc-P-831236-637587712101583404.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مضادات الأكسدة هي مركبات ينتجها جسم الإنسان وتوجد أيضًا في الأطعمة، وفقًا لوزارة الزراعة الأميركية، فإن مضادات الأكسدة تنقي الجسم من الجذور الحرة، التي يمكن أن تعطل الخلايا أو تتلفها، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسرطان.
فيما يلي أهم مصادر الأغذية التي تحتوي على مضادات الأكسدة، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:
الفراولة

بصرف النظر عن كونها مصدرًا غنيًا بفيتامين C، فهي غنية أيضًا بمضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين، والتي قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. لقد ثبت أن الأنثوسيانين يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL.
الخرشوف

الخرشوف غني بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة بما في ذلك حمض الكلوروجينيك. لقد ثبت أن هذا الحمض يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ومرض السكري من النوع 2 وحتى أمراض القلب. يُقترح غليها قبل تناولها لزيادة محتوى مضادات الأكسدة فيها.
التوت الأحمر

يحتوي التوت على مضادات أكسدة فريدة تسمى “ليسيوم بارباروم بوليساكيارديس”، والتي ترتبط بخفض احتمال الإصابة بأمراض القلب والسرطان وكذلك مكافحة شيخوخة الجلد. من المعروف أنها تزيد من مستويات مضادات الأكسدة في الدم بسرعة.
الفاصولياء

ثبت أن الفاصولياء من أفضل مصادر مضادات الأكسدة، إذ أنها تحتوي على كيمبوفيرول، وهو مضاد للأكسدة مرتبط بتقليل الالتهاب المزمن ونمو السرطان المكبوت.
الشمندر

الشمندر مصدر غني بالألياف والبوتاسيوم والحديد وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة. كما أنه غني بالبيتالين، وهو مضاد للأكسدة يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والجهاز الهضمي.
السبانخ

السبانخ مصدر غني باللوتين والزياكسانثين، وهما مضادان للأكسدة يساعدان على حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية، كما أنهما فعالان في التحكم في مشاكل الطول الموجي للضوء.
الجوز

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة “كريتيكال ريفيوز” المختصة بعلوم الغذاء والتغذية، فإن الجوز غني بمضادات الأكسدة التي تمنع الإجهاد التأكسدي، وتتحكم أيضًا في الالتهاب والوزن وتقي من أمراض خطيرة مثل السرطان.
الشوفان

وفقاً للخبراء، فإن الشوفان غني بمضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل الالتهابات المزمنة المرتبطة بأمراض القلب والسكري.
الشوكولاتة الداكنة

وفقًا لمجلة “نيورو سينس”، يعمل الفلافونويد وحبوب الكاكاو الموجودة في الشوكولاتة الداكنة كمضادات للأكسدة وتلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية من السرطان وصحة القلب وفقدان الوزن.
 
المصدر: 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2021-06-08
11:00 | 2021-06-08
09:00 | 2021-06-08
07:00 | 2021-06-08
05:30 | 2021-06-08
05:00 | 2021-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website